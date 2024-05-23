Çankaya eski Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor hayatını kaybetti

Bir önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan Kiraz Gülsün Bor Güner (50), sabah saatlerinde Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Sevdalı Patika Sokak’ta bulunan 12. kattaki evinin balkonundan düştü.

Güner’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner’in cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmek üzere Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yakınları, vertigo hastası olan Güner’in psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Belediyeden açıklama geldi

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... 2014-2024 yılları arasında belediyemizde Başkan Yardımcılığı görevini yapan Gülsün Bor hayatını kaybetti. Gülsün Bor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

Gülsün Bor kimdir?

1974 senesinde Ankara'da dünyaya gelen isim CHP'nin 16. Dönem Niğde Milletvekili olan bir babanın kızı olurken bir oğlu vardır. TED Ankara Koleji'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde devam etti.

1966 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan isim 1997 senesinde Hazine Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde, Nakit ve Bütçe İzleme Dairesi'nde çalışan Bor, 'Kamu Harcamalarının Etkinliğinin ve Performansının Ölçülmesi' konusunda uzmanlık tezi hazırladı ve ardından 2000 senesinde Hazine Uzmanı oldu.