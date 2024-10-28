Canlı Nil timsahları ile Nil varanları İstanbul’da yakalandı!

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen Nil timsahları ve varanları İstanbul'da yakalandı.

Mısır'dan kaçak yollarla İstanbul'a getirildiği belirlenen Nil timsahları ile Nil varanları (sürüngen hayvan), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mısır’dan gelen yolcunun valizinde yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı.

Nesli tükenmekte olan tür olarak ifade edildi

Arama sonucu valizde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Canlı Nil timsahları ile Nil varanları koruma altında

Gümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.