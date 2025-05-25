  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çapa Tıp'ın bir bölümü Esenyurt Devlet Hastanesi'ne taşınıyor
Takip Et

Çapa Tıp'ın bir bölümü Esenyurt Devlet Hastanesi'ne taşınıyor

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Hastanesi’nin (Çapa Hastanesi) depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan klinikleri, Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nin yeni 250 yataklı ek hizmet hastanesine taşıyacak. Taraflar arasında protokol imzalandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çapa Tıp'ın bir bölümü Esenyurt Devlet Hastanesi'ne taşınıyor
Takip Et

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Hastanesi’nin (Çapa Hastanesi) depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan klinikleri, Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nin yeni 250 yataklı ek hizmet hastanesine taşıyacak.

Diken'den Mesude Demir'in haberine göre Bakanlık ile üniversite, hastanenin üç yıllık kullanımını öngören protokolü önceki gün imzaladı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi olan İstanbul Hastanesi’nin depreme dayanıksız binaları seneler içinde birer birer boşaltılmıştı. En son cerrahi birimlerin yer aldığı, fakültenin omurgası monobloktaki faaliyetler durduruldu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Diken’e verdiği röportajda, 2028’e kadar binaların yenilenerek depreme hazır hale getirileceğini söyledi.

Zülfikar'ın verdiği bilgilere göre söz konusu ek hastane binasının inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bina Sağlık Bakanlığ'ına teslim edilecek. Ardında da protokol gereği tıp fakültesinin klinikleri taşınacak. Tıp fakültesi kendi kadrolarını ve cihazlarıyla burada hem hizmet verecek hem de tıp fakültesi, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi vermeyi sürdürecek.

Fotoğraf: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi ek hizmet binası

Ek binanın inşaatını yapan firmanın web sitesinde yer alan bilgiye göre 37 bin 527 metrelik hastane binasında toplam 223 deprem izolatörü kullanıldı.

Toplam dört bloktan oluşan ek binada, 13 ameliyathane, 29 yoğun bakım ünitesi, 16 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 56 poliklinik bulunuyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde günde 6 bin 92 hasta muayene ediliyor. Yılın ilk dört ayında 12 bin 607 hasta ameliyat edildi. Türkçe, İngilizce tıp fakültesi programlarına yılda 400’e yakın öğrenci alıyor.

Putin’in helikopterine Ukrayna İHA’larıyla saldırı girişimi: Rus komutan açıkladıPutin’in helikopterine Ukrayna İHA’larıyla saldırı girişimi: Rus komutan açıkladıDünya
DMM'den Bakan Tekin'in "Okula gerek yok" sözleriyle ilgili açıklamaDMM'den Bakan Tekin'in "Okula gerek yok" sözleriyle ilgili açıklamaGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP eleştirisi: Ahtapotun kolları deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP eleştirisi: Ahtapotun kolları deşifre oluyor
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci: Kan parası tabirini çok incitici buluyorum
Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci: Kan parası tabirini çok incitici buluyorum
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti
DMM'den Bakan Tekin'in "Okula gerek yok" sözleriyle ilgili açıklama
DMM'den Bakan Tekin'in "Okula gerek yok" sözleriyle ilgili açıklama