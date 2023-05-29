Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı ile NATO'yu görüşecek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç'in geciken NATO üyelik sürecini görüşmek üzere bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Billstrom, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmek için Mevlüt Çavuşoğlu ile temasa geçtiğini söyledi.

Billstrom İsveç ulusal televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Çok hızlı yanıt verdi ve temas kurabileceğimizi ve NATO sorununu görüşebileceğimizi teyit etti." dedi.

Görüşme Perşembe günü Oslo'da yapılacak olan NATO dışişleri bakanları toplantısı esnasında gerçekleşecek.