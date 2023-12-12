Cayma hakkında iade masrafı düzenlemesi 2025'te başlayacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, e-ticarette mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde satın alınan üründen cayılması halinde iade masraflarının tüketici tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemenin, 1 Ocak 2025'e ertelendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosoyal medya paylaşımlarında, düzenlemenin 1 Ocak 2024'te yapılacağına ilişkin bilgilerin doğru olmadığına yer verilerek, şöyle denildi:

İade masrafını tüketiciye ödetene para cezası uygulanıyor

"Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum saglanması amaçlar ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayill Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile hususlarda degişiklikler yapılmıştır.

Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması: 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değisikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olup, söz konusu haberler gerçek dışıdır.

Söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya baslayacağı tarih olan 1/1/2025'e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcı karşılamakla yükümlü olup, tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesi kesinlikle söz konusu değildir.

Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar icin 6502 sayıllı Tüketicinin Korunmasi Hakkında Kanun uyarınca 2023 yıl için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılacaktır."