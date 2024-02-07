Çelik sektörüne ABD’den iyi haber geldi

Türk çeliğine ABD’den iyi haber geldi. ABD Ticaret Komisyonu ABD’li kuruluşların Türkiye’den ithal edilen kalaylanmış çeliğe yüzde 2,69 ila yüzde 6,88 ilave gümrük vergisi getirilmesi talebini reddetti. Böylece Türk çeliği yeni bir ek vergiden kurtulurken, sektörün esas beklentisi 2018 yılından bu yana alınan yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin de kaldırılması.

10Haber'de yer alan bilgilere göre; Donald Trump döneminde alınan kararla ABD 2018’de çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye, Norveç, İsviçre ve Çin itiraz etmiş, Trump ise bu vergilere gerekçe olarak “ulusal güvenlik kaygılarını” göstermişti. Dünya Ticaret Örgütü de (WTO) ABD’nin 2018’de çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasını kurallara aykırı bulmuştu. ABD ise vergileri kaldırmayacağını açıklamıştı. Diğer yandan yüzde 25’lik artıştan sonra Trump döneminde ABD Türkiye çeliğine uygulanan vergiyi sekiz ay boyunca yüzde 50’ye çıkarmıştı.

2018’de getirilen vergi kaldırılmalı

Halen uygulanan yüzde 25’lik ek vergi nedeniyle Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat yıllar içinde çok azalarak neredeyse sembolik hale geldi. Karardan önce Türkiye ABD’ye yılda iki milyon 200 bin ton çelik ihracatı yaparken 2023 yılında bu rakam 166 bin tona gerilemişti.

Getirilmesi planlanan ilave gümrük vergisinin kaldırılmasını değerlendiren Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan “Planlanan verginin kaldırılması ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı durumun farkına varması anlamına geliyor. Ama bu yeterli değil. Türkiye, İsveç’in NATO’ye üyeliğini onayladı. Müttefik bir ülke olarak üstüne düşeni yaptı. Ümit ederiz ki yüzde 25 vergi de kalkar” dedi.

2018 yılındaki kararın esasında Çin’e karşı bir koruma olduğunu belirten Yayan “Ancak burada genel bir uygulamaya giderek Türkiye gibi pek çok ülkeyi de içine aldı. Fakat daha sonra bu karar Japonya, AB ülkeleri, Brezilya ve Kanada gibi pek ülke için kaldırıldı. Dolayısıyla dostane ilişkiler çerçevesinde ABD’nin Türkiye için de bu kararı kaldırmasını bekliyoruz” dedi.

Üç ülke için daha gümrük vergisi kaldırıldı

ABD hükümetinin uluslararası ticaret değerlendirme komisyonu Türkiye’den ithal edilen kalaylanmış çelikten ilave ek gümrük vergisi alınması talebini reddederken dört ülkeden ithal edilen kalaylanmış çelikten alınan gümrük vergisini de kaldırdı. Kurum ABD Ticaret Bakanlığı’nın aldığı Güney Kore, Almanya ve Kanada’dan ithal kalaylanmış çelikten yüzde 2,69 ila yüzde 6,88 oranında antidamping gümrük vergisi alınması kararını kaldırdı.

Ek olarak Çin’den ithal ürünlerden alınan, yüzde 122,5 sübvansiyonu engelleme amaçlı gümrük vergisine de son verdi.

ABD bu kararların ardından Çin, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye’den ithal kalaylanmış çelikten yüzde 25 oranında gümrük vergisi almaya devam edecek.