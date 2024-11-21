  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cem Garipoğlu soruşturmasında karar! DNA testi yapılmıştı
Takip Et

Cem Garipoğlu soruşturmasında karar! DNA testi yapılmıştı

İstanbul'da Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme gelen ve 2014 yılında cezaevinde ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı, şüpheleri ortadan kaldırmak için açılmıştı. Yapılan DNA testleri sonucunda mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu kesinleşti. Başsavcılık, bu doğrultuda yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cem Garipoğlu soruşturmasında karar! DNA testi yapılmıştı
Takip Et

İstanbul​'da 2009 yılında Münevver Karabulut​'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu​'nun 2014'te cezaevinde intihar​ etmişti. Karabulut ailesi ise Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek fethi kabir yapılmasını talep etti. Geçtiğimiz günlerde mezar açılıp DNA testi​ işlemi yapıldı.

DNA örnekleri ailesiyle eşleşti

Cinayette soru işaretlerinin kalkması için Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin anne ve baba ile birebir aynı olduğu ortaya çıktı.

Takipsizlik kararı verildi

Mezardan çıkan poşette bulunan kanın da insana ait olmadığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesinden emeklilere 9 bin TL destek! İşte şartlarıGaziosmanpaşa Belediyesinden emeklilere 9 bin TL destek! İşte şartlarıEkonomi

 

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi daha gözaltına alındıİzmir'de polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi daha gözaltına alındıGündem

 

Gündem
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 12 bin lira kiramı 75 bin lira yaptılar evden çıktım!
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN:
Alanya'da muz serasında facia! Raylı sistem kasanın halatı koptu: Ölü ve yaralılar var
Alanya'da muz serasında facia! Raylı sistem kasanın halatı koptu: Ölü ve yaralılar var
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 2025'te enflasyon da faiz de yarıya iner
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN:
SON DAKİKA... MSB'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili yeni açıklama
MSB'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili yeni açıklama
1 milyon yeni mükellef E-Defter sistemine dahil oluyor
1 milyon yeni mükellef E-Defter sistemine dahil oluyor
Adalet Bakanı Tunç'tan Nasuh Mahruki ve yasadışı bahis açıklaması
Bakan'dan Nasuh Mahruki ve yasadışı bahis açıklaması