Cem Garipoğlu soruşturmasında karar! DNA testi yapılmıştı
İstanbul'da Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme gelen ve 2014 yılında cezaevinde ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı, şüpheleri ortadan kaldırmak için açılmıştı. Yapılan DNA testleri sonucunda mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu kesinleşti. Başsavcılık, bu doğrultuda yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.
İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde intihar etmişti. Karabulut ailesi ise Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek fethi kabir yapılmasını talep etti. Geçtiğimiz günlerde mezar açılıp DNA testi işlemi yapıldı.
DNA örnekleri ailesiyle eşleşti
Cinayette soru işaretlerinin kalkması için Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin anne ve baba ile birebir aynı olduğu ortaya çıktı.
Takipsizlik kararı verildi
Mezardan çıkan poşette bulunan kanın da insana ait olmadığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verdi.