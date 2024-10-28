Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşet için yeni talep! Başvuru yapıldı

Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinden çıkan 30 santim boyutlarındaki poşetin incelemesi tamamlandı. Alınan örnekler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü tarafından incelendi. İncelenen poşette kan izleri tespit edildi. Ancak kan örneklerinin hangi canlıya ya da kime ait olduğu tespit edilemedi.

Avukat Epözdemir yeni başvuruda bulundu

Odatv'nin haberine göre, bunun üzerine ise Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir yeni bir başvuruda bulundu. Epözdemir'in yaptığı başvuruda, "Son tahlilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü tarafından mezar içerinde bulunan bu poşet ile ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir" denildi. Başvuru dilekçesinde maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecellisi nedenleri gerekçe gösterilerek söz konusu poşetin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'ne veya Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeniden incelenmesi istendi.