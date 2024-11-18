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Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Kongresi sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

Haber Merkezi
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Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti
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Demokrat Parti’nin dün gerçekleşen 15. Olağan Kongresi sonrası parti, tartışmalar ve istifalarla sarsıldı.

Kongreye partinin 3 milletvekilinden yalnızca İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş katılırken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun toplantıya katılmadı. Kongre sonrasında her iki isim de partilerinden istifa etti.

İzmir Milletvekili Salih Uzun açıklama yaptı

İzmir Milletvekili Salih Uzun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum.

öncelikle anavatan partisi’nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki demokrat parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum…

Yollarımız yine mutlaka kesişecektir." dedi

Cemal Enginyurt'tan açıklama

İstifasını duyuran ilk isim Cemal Enginyurt olurken, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önemli bir karar alıyorum. 4 yıldır Demokrat Parti'de göre alıyorum. Bu partide güzel insanlar tanıdım. Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Lakin, Merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi.Bu maksatla hareketle, 2025 yılı Mart ayı için kongre kararı alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partide siyaset yapanların bir araya gelmesi ile merkez oluşturulmasını istedik. Fakat aniden, Demokrat Parti kongre kararı aldı."

Ne olmuştu?

DP'nin dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Cemal Enginyurt dün yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" demişti. Enginyurt son paylaşımında "Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız." söylemi ile istifa sinyalini vermişti.

 

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