Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun Demokrat Parti'den istifa etti

Demokrat Parti’nin dün gerçekleşen 15. Olağan Kongresi sonrası parti, tartışmalar ve istifalarla sarsıldı.

Kongreye partinin 3 milletvekilinden yalnızca İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş katılırken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun toplantıya katılmadı. Kongre sonrasında her iki isim de partilerinden istifa etti.

İzmir Milletvekili Salih Uzun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum.

öncelikle anavatan partisi’nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki demokrat parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum…

Yollarımız yine mutlaka kesişecektir." dedi

33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum.



ÖNCELİKLE ANAVATAN PARTİSİ’NDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM, ÜLKEMİN HER KÖŞESİNDEKİ DEMOKRAT PARTİ AİLEMİN HER BİR FERDİNE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM…… pic.twitter.com/PafP3gYmF4