Dünyayı sarsan iddia! Rusya'dan ilk yorum: Yeni bir gerilim dönemi başlar

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna’ya Rusya topraklarına karşı uzun menzilli füze kullanma izni vermesine ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu haberler resmi kaynaklara dayanmıyor. Eğer ABD böyle bir karar aldıysa bu yeni bir gerilim döneminin başlığı olacak" dedi.

Biden yönetiminin yangını körüklemeye çalıştığını söyleyen Peskov, "Eğer Batı'nın silahları Rusya'nın derinliklerine fırlatılırsa bunu yapan Ukrayna değil izni veren ülkeler olacak. ABD'deki mevcut hükümetin Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmak istediği açık" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın aylardır ısrarla sürdürdüğü talebine sonunda karşılık veren ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdi. Uzun menzilli füzelerin savaşa dahil olması, Ukrayna ordusunun artık Rusya'nın derinliklerini hedef alabileceği anlamına geliyor.

Kaynaklar, bu kararın geçtiğimiz hafta Cuma günü alındığını ve Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri savaşa getirmesine bir misilleme olarak yapıldığını ifade etti.

Öte yandan Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın derinliklerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.