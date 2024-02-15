Cemre Demirel'den şiddet gören sevgilisi Nilsu kimdir?

Sosyal medyada yayınlar açarak adından söz ettiren Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel ve Nilsu arasındaki olay ne? Cemre Demirel Nilsu'ya şiddet uyguladı mı? Nilsu ne paylaştı? İşte detaylar...

YouTube yayınlarıyla tanınan Cemre Demirel'in sevgilisi Nil Su, Demirel'in kendisine şiddet uyguladığı için gözünün morardığı bir fotoğrafı paylaştı.

Cemre Demirel tarafından darbedilen Nil Su, sosyal medya hesabından yazışmaları da ortaya döktü. Peki Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel'in Nilsu'ya şiddet uygulamasının ayrıntıları nelerdir?

Cemre Demirel'in sevgilisi Nil Su kim?

Sevgilisinin gözünü morarttığı olayıyla konuşulan Cemre Demirel sosyal medyada tepki görmeye devam ediyor. Cemre Demirel tarafından dayak yediğini öne süren Nil su'nun Diyarbakırlı olduğu biliniyor.

Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Sosyal medya yayıncısı Cemre Demirel'in eski sevgilisi olan Nilsu, şiddet gördüğünü açıkladı.

Cemre Demirel kimdir?

Cemre Demirel, 9 Aralık 1989 yılında dünyaya geldi. 34 yaşında. YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan Cemre Demirel, siyasi açıklamalarda da bulunarak daha da tanınır hale geldi. Sık sık küfürlü konuşmaları ile de gündeme gelen Cemre Demirel, son olarak da sevgilisine şiddet uyguladığı haberleriyle gündem oldu.

Ne oldu?

Son olarak sevgilisine darp olayıyla gündeme gelen Cemre Demirel ile ilgili iddia Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu'dan geldi. Nilsu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak Soranlar için ayrılma sebebimiz” ifadelerini kullandı ve yüzündeki morlukları gösterdi.

Nilsu daha sonra eski sevgilisi Cemre Demirel'in, kendisine şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir yazışmayı da paylaştı.

Nilsu, “Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım” dedi.

Nilsu'dan şiddet gören arkadaşı: Cemre Demirel'den farkın yok

Cemre Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından açıklayan Nilsu, aralarında geçen mesajları da paylaştı. Nilsu’nun arkadaşı çektiği videoda, yakın arkadaşı olan Nilsu’dan şiddet gördüğünü belirterek, “İki yüzlüsün. Cemre Demirel'den hiçbir farkın yok." dedi.

"Hiçbir farkın yok"

Aynı taksideki Nilsu'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Şule isimli kadın, "Beni hareket halinde olan taksiden atmaya çalışıp atamayınca yarım saat boyunca darp eden bir kadın mı kuruyor bu cümleleri? Şiddetin hiçbir geçerli sebebi olmadığını? Hiçbir kadının başına aynısının gelmesine izin vermeyeceğini? İkiyüzlüsün. Cemre Demirel'den hiçbir farkın yok." dedi.

Demirel kendini savundu

Açtığı yayında sevgilisi Nilsu'ya şiddet uyguladığı haberleriyle ilgili konuşan fenomen Cemre Demirel, "Dövmek kapsamlı bir şey. Kıyak kafa bir tane vurmuşum ki hatırlamıyorum. Bu dövmek mi oluyor?" dedi.