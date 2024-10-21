Cevdet Türkyolu kimdir? FETÖ Terör Örgütünün başına geçeceği öne sürüldü!

Cevdet Türkyolu kimdir? Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in hayatını kaybetmesinin ardından grup içerisinde yeni lider arayışı da başladı. İlk ön plana çıkan isim Cevdet Türkyolu oldu. Sosyal medya hesaplarını da etkin kullanan Cevdet Türkyolu'nun örgütün başına geçmesi bekleniyor. Peki Cevdet Türkyolu nereli, kaç yaşında? İşte tüm ayrınıtlar...

CEVDET TÜRKYOLU KİMDİR?

FETÖ yapılanmasının elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerin başında gelen Cevdet Türkyolu, örgütün gayrimenkul zengini olarak biliniyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki kampta Türkyolu'nun, "Gülen'in sekreteri" olarak elebaşının görüşmelerini ayarladığı belirtiliyor.

Örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak da bilinen Türkyolu, Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli. Kamptaki ekip, yıllardır örgüt elebaşının akrabası ve en yakın isimlerinden biri olan Türkyolu'na bağlı olarak görev yapıyor.

Türkyolu, Amerikalı özel güvenlikçiler tarafından korunan, etrafı tamamen ağaçlarla çevrili, "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi" (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center) yerleşkesine 5 dakika uzaklıktaki bir evde yaşıyor.

Türkyolu'nun, örgütün kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

CEVDET TÜRKYOLU MAL VARLIĞI

Yoğun güvenlik önlemleri altında korunan kampta Gülen'in en mahrem sırlarını bilen Türkyolu ve ailesinin gayrimenkulleri de dikkati çekiyor.

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesi üzerine kayıtlı toplam 7 konut bulunuyor. Bunlardan 4'ü Türkyolu ve eşi üzerine kayıtlı iken, kızı Büşra Türkyolu'nun mülkiyetinde 2, oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetinde de bir ev kayıtlı bulunuyor.

Türkyolu'nun Florida'daki 2 evinden birini önceki yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor.

FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri ise 100 ila 450 bin dolar arasında.

Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra Türkyolu'nun kampın yakınındaki evinin girişinde asılı ABD bayrağı AA objektiflerine yansımıştı.

Büşra Türkyolu'nun evinin hemen arkasındaki arazide ise FETÖ üyeleri tarafından kurulan ancak hiçbir mezarın bulunmadığı "Gurbet Mezarlığı" (Gurbet Cemetery) yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere 4 ayrı şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.