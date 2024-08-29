Cevdet Yılmaz: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
AA
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."
Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 29, 2024
Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. https://t.co/mowHuF7aHX
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