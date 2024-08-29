Cevdet Yılmaz: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."