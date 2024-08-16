Cevdet Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin: Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınla ilgili "Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor." ifadelerine yer verildi.