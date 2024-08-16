  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cevdet Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin: Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Takip Et

Cevdet Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin: Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu."

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cevdet Yılmaz'dan İzmir'deki yangına ilişkin: Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Takip Et

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınla ilgili "Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözleri dezenformasyon amaçlı bir iftiradırDışişleri: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözleri dezenformasyon amaçlı bir iftiradırGündem

 

ABD'de tüketici güveni beklentileri aştıABD'de tüketici güveni beklentileri aştıKüresel Ekonomi

 

Gündem
İletişim Başkanı Altun'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin: 27 yangına müdahale devam etmekte
İletişim Başkanı Altun'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin: 27 yangına müdahale devam etmekte
TSK'dan Çiğli'deki yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopterle destek
TSK'dan Çiğli'deki yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopterle destek
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının devam ettiği İzmir'e gidiyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının devam ettiği İzmir'e gidiyor
AYM’nin Can Atalay kararı Meclis’te okutulmadı: Atalay’ın vekillik yolu kapandı
AYM’nin Can Atalay kararı Meclis’te okutulmadı: Atalay’ın vekillik yolu kapandı
Dışişleri: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözleri dezenformasyon amaçlı bir iftiradır
Dışişleri: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sözleri dezenformasyon amaçlı bir iftiradır
Bakan Yumaklı’dan önemli uyarı: "Alarma geçtik"
Bakan Yumaklı’dan önemli uyarı: "Alarma geçtik"