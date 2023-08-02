CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

ANKARA (EKONOMİ) CHP, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahası için yapılan ağaç kesimini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında diğer muhalefet partilerinin de imzalarının bulunduğu olağanüstü toplantı başvurusunu Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, geçtiğimiz hafta Akbedelen’de bir çevre katliamı yaşandığını ve bunun her boyutuyla incelenmesi gerektiğini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, “Sermaye- emek ilişkisi, devletin tüm olanaklarının vatandaşın karşısında ve sermayenin emrinde kullanılması, Türkiye’nin enerji, maden politikasının maalesef sürdürülebilir olmayan bir noktaya doğru kayması ve yalnızca enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle başka yerlerden kömür taşımak yerine binlerce yılda oluşmuş ormanı yok etmeye kalkan bu aç gözlülüğün deşifre edilmesi çerçevesinde TBMM’yi 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırdık” dedi.