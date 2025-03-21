CHP, Ankara Güvenpark'ta miting yapılacağını açıkladı

İBB Başkanı ve CHP''nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir Valilikleri de beş gün süreyle toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandı.

Bu kararından ardından, eylemlerin merkezi olan ve akşam saatlerinde vatandaşların toplanması beklenen Ankara'daki Güvenpark, polis bariyerleriyle kapatıldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Ankara Güvenpark'ta saat: 20.30'da miting yapılacağını bildirdi.