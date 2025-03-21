  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltı süresinin 56. saatinde Vatan Emniyet'te ifade vereceği kata çağrıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı
Takip Et

Gözaltındaki İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki gözaltı süresinin üçüncü gününde ifade işlemlerine başlanıyor. SÖZCÜ TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, gözaltı süresinin 56. saatinde ifade vereceği kata çağrıldı. 

Gözaltında bulunan 88 kişiden, 40’tan fazlasının ifadesi alındı.

Özgür Özel de duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce İmamoğlu aranarak birazdan ifade işlemine başlayacakları söylenmişti. Tahminen bu dakikalarda ya da ilerleyen dakikalar içerisinde emniyet ifade işlemleri başlamış olacak" dedi.

İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu bu sabah yaptığı paylaşımda ise "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" diyerek hakkında açılan üçüncü soruşturmayı duyurmuştu.

İmamoğlu: Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmışİmamoğlu: Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmışGündem
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklamasıGündem
İmamoğlu, ön seçim öncesi "Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şu" diyerek çağrıda bulunduİmamoğlu, ön seçim öncesi "Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şu" diyerek çağrıda bulunduGündem
Gündem
İstanbul Barosu yönetimine karşı ‘görevden alma’ davası görülüyor
İstanbul Barosu yönetimine karşı ‘görevden alma’ davası görülüyor
SON DAKİKA... İstanbul'da Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
İstanbul'da Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan ikinci mesaj: Kazanan millet olacak
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan ikinci mesaj
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltına alındı
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltına alındı
Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu
Osman Sınav'ın cenaze programı belli oldu
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada karar çıktı
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada karar çıktı