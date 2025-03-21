Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı

Gözaltındaki İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki gözaltı süresinin üçüncü gününde ifade işlemlerine başlanıyor. SÖZCÜ TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, gözaltı süresinin 56. saatinde ifade vereceği kata çağrıldı.

Gözaltında bulunan 88 kişiden, 40’tan fazlasının ifadesi alındı.

Özgür Özel de duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce İmamoğlu aranarak birazdan ifade işlemine başlayacakları söylenmişti. Tahminen bu dakikalarda ya da ilerleyen dakikalar içerisinde emniyet ifade işlemleri başlamış olacak" dedi.

İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu bu sabah yaptığı paylaşımda ise "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" diyerek hakkında açılan üçüncü soruşturmayı duyurmuştu.