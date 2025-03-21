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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bruce, Türkiye'den temel özgürlükler ve insan haklarının korunmasını talep ettiklerini belirtti.

Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması
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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Türkiye'nin hukuki süreçlerine saygı duyduklarını belirterek, şeffaflık ve adaletin sağlanmasını önemsediklerini ifade etti. Bruce, ABD'nin Türkiye ile müttefik olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de temel özgürlüklerin ve insan haklarının korunmasını beklediklerini vurguladı. Ayrıca, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeden, Türkiye'nin demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmesini beklediklerini dile getirdi.

Bruce, şunları dile getirdi:

''Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve ortaktır. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye'nin temel özgürlükleri, insan haklarını ve çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde hareket etmesini ve şeffaflığı sağlamasını bekliyoruz.''

Bruce, 19 Mart’ta yapılan açıklamaya ilişkin bir soru üzerine, şu yanıtı vermişti:

''Bu süreçteki her gelişme hakkında yorum yapmayacağız. Ancak Türkiye'nin adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri koruması önemlidir.''

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