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Kahramanmaraş’a sağlık yatırımı! Özel Megapoint Hastanesi hizmete açıldı

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım hayata geçirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu’nun öncülüğünde faaliyete başlayan Özel Megapoint Hastanesi, modern tıbbi donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle bölge halkına sağlık alanında yeni bir alternatif sunuyor.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’a sağlık yatırımı! Özel Megapoint Hastanesi hizmete açıldı
Özel Megapoint Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu
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Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım hayata geçirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu’nun öncülüğünde faaliyete başlayan Özel Megapoint Hastanesi, modern tıbbi donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle bölge halkına sağlık alanında yeni bir alternatif sunuyor.

10.000 metrekare kapalı alana sahip ve 105 yatak kapasiteli hastane, son teknoloji medikal cihazlar ve alanında uzman doktor kadrosu ile dikkat çekiyor. Hastanenin, ulaşım açısından merkezi bir noktada konumlanması da hasta erişimini kolaylaştırarak hizmet kalitesini artırıyor.

Özel Megapoint Hastanesi, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası artan sağlık ihtiyacına cevap vermek adına önemli bir misyon üstleniyor. Şehirdeki sağlık altyapısını güçlendiren bu yatırım, bölge ekonomisi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Azmi Kaptanoğlu, hastanenin hizmet anlayışıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla hastanemizi hizmete açtık. Tecrübeli personelimiz ve son teknoloji medikal ekipmanlarımızla hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz."

Ücret Politikası nasıl olacak?

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen hastane, bütçe dostu ücret politikası uygulayacak.

Kaptanoğlu, kaliteli sağlık hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırma amacı taşıdıklarını belirterek, "Hastanemizin ücret politikası, her kesimin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısını güçlendirmeye katkı sağlayan hastanemiz, hasta memnuniyetini ön planda tutarak, bölge halkına güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Uzman doktorlar ve sağlık personelinden oluşan geniş kadrosu ile Özel Megapoint Hastanesi, şehrin sağlık hizmetlerindeki kapasitesini artırarak bölgeye uzun vadeli bir değer kazandırıyor.

 

 

 

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