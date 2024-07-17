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CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.

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CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle kınama cezasıyla cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada "Bolu Belediye Başkanımız sayın Tanju Özcan'ın geçtiğimiz hafta önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Bu kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ve bu durumun partimizin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmiştik. Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Sayın Tanju Özcan'ın MYK'mızın oybirliği ile almış olduğu karar uyarınca tüzüğümüzün 68/3-c uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" dedi.    

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