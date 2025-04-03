CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan oyuncu Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki!

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından 2 Nisan boykotlarına destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun, "Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25, 26 ve 34'üncü maddeleriyle güvence altına alınmıştır" sözlerini alıntıladı.

CHP'li Bulut'tan sert tepki

CHP'li Bulut, Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek şu ifadeleri kaydetti:

"Demokratik boykot hakkını paylaşan, Anayasal hakkını hatırlatan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış. Bir taraftan Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı’na boy boy 'boykot etkisiz' haberleri yaptıranlar, diğer taraftan yargı sopasıyla halka gözdağı vermeye çalışıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Yalanlarla, algı yönetimiyle, kara propogandalarla memleket yönettiklerini sanıyorlar. Yalan dillerine yuva yapmış, ikiyüzlülük paçalarından akıyor."