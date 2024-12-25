CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Eğer geçim yoksa, seçim var

CHP MYK, asgari ücretin belirlenmesi üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP TBMM Grubu da asgari ücret gündemiyle kapalı toplantı yaptı. Toplantıların ardından milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu ilçelerde saha çalışmaları yaptı. Milletvekilleri, CHP'nin asgari ücretle ilgili görüşlerinin yer aldığı "30 altında yokuz" broşürlerini dağıttı ve vatandaşları 28 Aralık'ta yapılacak mitinge davet etti.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Ulus Meydanı'nda, Ankara Hali'nde, Siteler'de ve Keçiören'de saha çalışmaları yaptı.

"Asgari ücreti daha yüksek bekliyorduk"

Keçiören'de saha çalışmasına katılan Karabat'a bir vatandaş, "Kasıla kasıla hepsini yaptı. Verdiği rakam da hiç tatmin etmedi. Beslenmeler boş. Tencereler boş. Akşamdan çorba sabaha artmıyor. Kahvaltı sofrası yok. Ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

Bir esnaf ise Karabat'a, "Çok kötü durumdayız. Daha yüksek bekliyorduk biz. Kiralar çok yüksek durumda, iki kişi çalışsak da yetmiyor" diye isyan etti. Yurt dışından gelen bir yurttaş ise asgari ücreti çok düşük bulduğunu belirterek, "Pazara gittim. O kadar üzüldüm ki... Ben insanlara şaşırıyorum nasıl oy veriyorlar? Akıl tutulması. 30 bin bile çok az. Umarım insanlar uyanır" dedi. 20 bin TL kira ödediğini belirten vatandaş ise, "Kirayı bile ödeyemeyecek durumdayız. Bu şartlarda evlenmeyi düşünmüyoruz" dedi.

"Hiçbir dönemde Türkiye böyle bir şey yaşamamıştı"

12 bin 500 lira maaş alan emekli bir yurttaş da, "1997'de eşim 75 lira tazminat almıştı ev alabilmiştik. Şimdi kira ödeyemiyoruz. Bekliyoruz sizi artık başa gelin" dedi. Bir diğer vatandaş da "Ümidim yok. Yüksek değil. Hiçbir dönemde Türkiye böyle bir şey yaşamamıştı. İnşallah düzelir" diye konuştu.

Karabat: "Erken seçim çalışmalarına da bugün itibariyle başladık"

Karabat'ın Keçiören ziyaretine Belediye Başkanı Mesut Özarslan da eşlik etti. Karabat, toplanan vatandaşlara hitap ederek, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi dün akşam saatlerinde Türkiye'de asgari ücret 22 bin 104 Türk lirası açıklandı. Bu Türkiye'nin utanç vesikası. Bu rakam açlık sınırının altında değerli arkadaşlar. Şunu söylemek isterim; kölelerin bile karnını doyururlar, kölelerin bile. Ne yazık ki bu iktidar kendi yurttaşını 9 milyon emekçisini köle yerine koymuştur. Ve ne yazık ki saray kendisine safatı layık görürken milyonlarca emekçisine sefaleti layık görmüştür. Ve şunu söylemek isterim ki; milletin birliğine, dirliğine darbe vurmuşlardır. Bunlar milleti sevmiyorlar. Bunlar çalışanı sevmiyorlar. Bunlar elimizdeki nasırları gözümüzdeki memleket sevgisini istemiyorlar. Bir an önce bu yoldan dönsünler. Bir an önce bu kararlarını gözden geçirsinler istiyoruz. Ve şunu söylüyoruz; eğer geçim yoksa seçim var. Erken seçim çalışmalarına da bugün itibariyle başladık."