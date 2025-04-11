CHP Genel başkan Yardımcısı Zeybek: Üç davamız cuma gününe denk getirildi, bu bir kara cuma
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alma sürecinde, satış bedelinin teslimiyle ilgili bir para sayma görüntüsü gerekçe gösterilerek açılan davanın üçüncü duruşması 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması süreciyle ilgili açılan davanın duruşmasını takip etti. Zeybek, ''Üç davamız aynı güne, cuma gününe denk getirildi. Bir kara cuma'' dedi.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alma sürecinde, satış bedelinin teslimiyle ilgili bir para sayma görüntüsü gerekçe gösterilerek açılan davanın üçüncü duruşması 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
"Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ait olan başka siyasi parti neredeyse yok"
Duruşmayla ilgili İstanbul Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:
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