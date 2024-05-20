CHP Genel Başkanı Özel'den, İran halkına başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 20, 2024