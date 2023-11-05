CHP Genel Başkanı Seçilen Özel'den ilk mesaj: Adalet yürüyüşüne devam edeceğiz

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'nin 8'inci Genel Başkanı Özgür Özel delegelere seslenerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne devam edeceklerini söyledi. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

İkinci yüzyıla yön verecek kurultay

* Hayatımın en büyük gururunu, onurunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100. yılında ve CHP'nin ve hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oybirliğiyle, verilen bu görevi yerine getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

* İlk tur sonuçlandıktan sonra daha önce pek az deneyimlenen ve 2 oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında 'Ben oraya geleyim, Özgür Başkanımızın elini kaldırayım' niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, bizimle birlikte olan, bundan sonra başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne devam edeceğimiz sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.

"Yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum"

* CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir gruba var. Çok konuşuldu, buraya kim kaç vekilin desteğiyle geldi diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona ilk başkanlarımızla girdik, bu salondan 81 ile başkanımızla kol kola, omuz omuza çıkıyorum.

* 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kolay olmadı. Büyük bir travmanın arkasından düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek... Buna inandık. Sizlere inandık, siz de inandınız. Umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma teşekkür ediyorum. Süreç boyunca istemeden kırdıklarım olduysa affola.

* Örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Elimizdeki belediyeleri yeniden kazanacağız, yanlarına yenilerini ekleyeceğiz ve hep birlikte zafer kazanacağız.

İlk ziyaretini Hatay'a yapacak

* Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Yarın sabah 9.30'da 81 il başkanımla yarınki parti meclisini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum. Önseçime yönelik, demokratik tüzüğe yönelik, bundan sonra bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözleri zaman kaybetmeden tutacağız.

* Hatay'da siyaset konuşmadım. Dedim ki mazbatamı alayım ilk ziyaretimi Hatay'a yapacağım. İkinci ziyaretim ikinci memleketim Osmaniye'ye olacak.

* Bugün burada zafer CHP'den bir adayın değildir, bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan bir zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir.