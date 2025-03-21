CHP Genel Sekreteri Böke: Gözaltıların ardından CHP'nin üye sayısında rekor artış görüldü

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemelere işaret ederek demokrasi mücadelesinin süreceğini dikkat çeken Böke, "Kararlıyız. Bu kararlılığı bütün vatandaşlarımızın gözünün içinde görüyoruz" dedi.

İmamoğlu'na yönelik operasyonun zamanlamasına dikkat çeken CHP Genel Sekreteri, "19 Mart darbesinin 23 Mart öncesinde yapılmasının, bilinçli ve planlı olduğunu farkındayız" dedi.

'Günde 20 bin kişi üye oldu'

Öte yandan Böke, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye üye sayısında rekor bir artış olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Günde yaklaşık 20 bin kişi daha 'Ben de buradayım' dedi ve üye oldu. Sadece son 2 gün içerisinde partimize üye olmak için başvuran yurttaşlarımızın sayısı 40 bine ulaştı."