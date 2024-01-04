CHP lideri Özel'den İmamoğlu açıklaması: Aramıza nifak, fitne sokmaya çalışanlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC Türkçe’ye konuştu. Özel, CHP lideri seçilmesinde etkili olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde kaldığı iddialarına yanıt verdi. Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Yapılmayan her ittifak kaybettirir

(İTTİFAK) Şimdi ittifakı geçen seçimde bıraktık, bu seçimde işbirliği yapalım diye konuştuk. Ama bunda çok bir yol alamadık. Herkes de kendi gerekçelerini anlattı. Ama ben mesela İstanbul’da bir İstanbul ittifakının, Türkiye’de bir Türkiye ittifakının olacağını düşünüyorum. Özellikle değişim sürecinden sonra partimizde, sokakta büyük bir heyecan var ve bu ittifak kendi kendine kuruluyor.

Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve temel motivasyonu AK Parti’nin Saray gücüne itirazı olan seçmen, parti yönetimi bizimle işbirliği yapmasa da, sahada AK Parti’ye ya da MHP’ye kazandırmama motivasyonunda. Bu büyük bir birlikteliğe dönüşürse, çok büyük bir iş başarabiliriz. Ama tabii ki şunu kabul ediyorum; yapılmayan her ittifak tabii ki kaybettiriyor. Ancak bu kaybı minimumda tutmak, üstüne de farklı bölgelerde, bizim elimizde olmayan belediyeleri kazanmak için bir takım önemli çabalarımız var.

Örneğin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli’de, sahil şeridinden içeriye bir hat daha çekebiliriz. Böyle bir fırsat var. Hele hele seçmen şu andaki motivasyonunu sandığa yansıtırsa, İç Anadolu’dan, Kastamonu’dan, Kırıkkale’den önemli başarılar bekliyorum.

Siz kiminle kaybedeceksiniz?

(İSTANBUL, ANKARA) AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkaramamasını normal karşılıyorum. Çünkü benim gördüğüm anketleri o da (Erdoğan) görüyor. İki belediye başkanımıza, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanımıza, bir belediye başkanımıza , bir belediye başkanına gösterilebilecek teveccühün üzerinde bir teveccüh, destek var. İttifaksız bu rakamlara ulaşabiliyor olmaları önemli.

Ankara’da 12, İstanbul’da 18 adayı ölçtürdük, ayrı ayrı. Hiçbirisi Ekrem İmamoğlu’nu, Yavaş’ı yakalayamıyor. Ve Tayyip Erdoğan’a “siz kiminle kaybedeceksiniz” gibi bir durum var yani.

(AKŞENER’İN ELEŞTİRİLERİ) Ben seçim kaybettireceğini düşünmüyorum. Ben İYİ Partililer’in en iyi kararı vereceğini düşünüyorum.

(DEM PARTİ’YLE GÖRÜŞME) Yok şu anda öyle bir görüşme trafiğimiz yok. Onlar zaten; biz Doğu’da adaylarımızı çıkarcağız, Batı’da da belli aday çıkarcağız dediler. Ama kent uzlaşısıyla ilgili de, oy verebileceğimiz aday çıkarılırsa, o adaylar üzerinde uzlaşma sağlayabiliriz diyorlar. Bunu sağlıklı bir yaklaşım olarak görüyorum.

(EKREM İMAMOĞLU) Ben Tayyip Erdoğan istiyor diye kavga edecek değilim. Ben kompleksleri olmayan bir yöneticiyim. Ömrüm boyunca ekibimdeki kimseyi kıskanmadım. Kimseyle birileri istiyor diye çatışmadım. İmamoğlu ile aramıza sürekli nifak ve fitne sokmaya çalışanlar, boşuna beklerler. Eğer işimizi yapmak yerine birbirimizle uğraşırsak, bize bu ülkeye yönettirmezler. Tayyip Erdoğan’ın tek umudu var, bunlar birbirine düşer mi? Biz birbirimize düşmeyeceğiz.

İnce'yi CHP'ye davet edecek mi?

(MUHARREM İNCE) Muharrem İnce daha önce randevu talep etmişti. Daha önce birkaç kez aksilikler oldu, geçen hafta da Yaşar Okuyan’ın cenazesi için gitmek zorunda kalmıştı. Nihayet yarın (bugün) için randevulaştık. Bir hayırlı olsun ziyaretine geliyor. Bu çok kıymetli benim için. Ben de kendisine daha sonra ziyarette bulunurum. Biz her türlü işbirliğine açığız. Diğer partilerle konuşuyoruz da İnce ile konuşmamak olur mu?

Ben de mutlaka bir iade-i ziyarete giderim. Şimdiden davet ederiz, demek doğru değil. Ama ben de mutlaka kendisine bir ziyarette bulunurum.