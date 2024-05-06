CHP lideri Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin tamamlanmasının ardından Ayşe Ateş ile görüşecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı 2 yıl 4 ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. İddianamede 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilmişti.

Yazılan iddianame ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" diye tepki göstermişti.

Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin herkesi rahatsız ettiğini belirterek, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini açıkladı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de sosyal medya hesabından, hazırlanan iddianameye şu sözlerle tepki göstermişti.

"İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?"