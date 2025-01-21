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CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı .

Haber Merkezi
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CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı
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CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında  katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan ÜRETEN  gözaltına alınmıştır" dedi. 

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