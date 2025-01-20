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Özel'den Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, süreci takip etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın görevlendirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
ANKA
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Özel'den Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır
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Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.

Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da sorumluluk yüklemektedir. Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.

İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir."

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