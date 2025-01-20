  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Bu acele nedir?
Takip Et

Mansur Yavaş'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Bu acele nedir?

ABB Başkanı Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin X sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Bu acele nedir?
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.  

Yavaş, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır.

Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin.

Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor.

Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir."

Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldiÖzdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldiGündem

 

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı? Ümit Özdağ ne demişti? İşte Özdağ'ın Erdoğan ile ilgili sözleriÜmit Özdağ neden gözaltına alındı? Ümit Özdağ ne demişti? İşte Özdağ'ın Erdoğan ile ilgili sözleriGündem

 

Gündem
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı!
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı!
Ümit Özdağ gözaltına alındı: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi! İşte ilk yorumlar...
Ümit Özdağ gözaltına alındı: Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi! İşte ilk yorumlar...
Slovakya Başbakanı Fico'dan Erdoğan'a: Çok büyük uluslararası, siyasi ve ekonomik bir aktörsünüz
Slovakya Başbakanı Fico'dan Erdoğan'a: Çok büyük uluslararası, siyasi ve ekonomik bir aktörsünüz
İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Bir isim daha istifa etti
İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Bir isim daha istifa etti
Özel'den Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır
Özel'den Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi
Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi