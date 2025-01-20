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Ümit Özdağ neden gözaltına alındı? Ümit Özdağ ne demişti? İşte Özdağ'ın Erdoğan ile ilgili sözleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınmasının ardından "Ümit Özdağ ne demişti, Ümit Özdağ niye gözaltına alındı, Ümit Özdağ neden gözaltına alındı, Ümit Özdağ, Erdoğan ile ilgili ne demişti?" sorularının yanıtını aranmaya başladı. İşte Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma nedeni...

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ neden gözaltına alındı? Ümit Özdağ ne demişti? İşte Özdağ'ın Erdoğan ile ilgili sözleri
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken  gözaltına alındı. Özdağ ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getirilecek. 

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde yaptığı kapanış konuşması nedeniyle gözaltına alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" demişti. 

ÜMİT ÖZDAĞ, ERDOĞAN İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanıştı. 

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