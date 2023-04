CHP milletvekili aday listesi kesinleşti

Milletvekili genel seçimi için geçici milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunan CHP'de, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve İYİ Partiden 80'e yakın isim aday olarak gösterildi.

28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek için 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için milletvekili geçici aday listeleri YSK'ye sunuldu.

"Millet İttifakı"nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Partiden 4'ü YSK'ye aday listesi sunmadı.

Bu partilerden, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu.

Listelerde, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve İYİ Partiden 80'e yakın isim aday gösterildi.

İttifak içinde yalnızca CHP ve İYİ Parti, kendi logo ve listeleriyle seçime katılacak. CHP, İYİ Parti ile yapılan "fermuar modeli" kapsamında 16 ilde ortak aday çıkardı. Bu illerden Adıyaman, Hakkari, Çorum, Rize, Erzincan, Van, Batman, Bartın ve Düzce olmak üzere 9 ilde CHP listelerinden, Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı olmak üzere 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.

Ankara 1. Bölge 1. sıra adayı Gamze Taşcıer

CHP'nin sunduğu listelere göre, Ankara 1. Bölge 1. sıra adayı Gamze Taşcıer olurken, DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Ankara 1. bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

CHP'li vekiller Tekin Bingöl Ankara 3. Bölge 1. sıra, Bülent Tezcan Aydın 1. sıra, Gülizar Biçer Karaca Denizli 1. sıra, Mustafa Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır 1. sıra, Utku Çakırözer Eskişehir 1. sıra, Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge 1. sıra, Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan listelerde yer aldı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Gelecek Partili, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Antalya 4. sıradan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen İstanbul 1. Bölge 7. sıradan, DEVA Partili Hasan Karal İstanbul 1. Bölge 8. sıradan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da İstanbul 1. Bölge 9. sıradan CHP listesinde yer buldu.

Eski Büyükelçi Namık Tan İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Kadri Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 4. sıra, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu İstanbul 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı gösterildi.

İstanbul 3. Bölge 1. sıra adayı Engin Altay, 2. sıra adayı Erdoğan Toprak olurken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, İstanbul 3. Bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı olarak listede yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu İstanbul 3. Bölge 6. sıradan, DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz da İstanbul 3. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı olarak CHP listelerine girdi.

DEVA Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf da Manisa'dan 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Muğla 4. sıradan milletvekili adayı oldu.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, listede Tekirdağ'dan 1. sırada yer buldu.

İYİ Partili Milli Tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. sıra, İYİ Partili Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 6. sırada yer aldı.

Eski Trabzon Baro Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez Trabzon 1. sıradan CHP milletvekili adayı oldu.

Partide, Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 üyesinden, Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek ve Selin Sayek Böke ile Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi ve Aykut Erdoğdu milletvekili aday listesinde yer almadı.

Bu kapsamda, listesinde mevcut milletvekillerinden 66 isme yer vermeyen CHP'de, 67 isim ise milletvekilliğine tekrar aday gösterildi.

Partide, kesin milletvekili aday listesi 19 Nisan'da ilan edilecek.

CHP 2023 Milletvekili Seçimi Aday Listesi (Tam Liste)

ADANA 1 ORHAN SÜMER İŞ ADAMI

ADANA 2 MÜZEYYEN ŞEVKİN DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

ADANA 3 BURHANETTİN BULUT ECZACI

ADANA 4 SADULLAH KISACIK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

ADANA 5 AYHAN BARUT ZİRAAT MÜHENDİSİ

ADANA 6 OSMAN BERKE DUVAN EKONOMİST - TİCARET UZMANI

ADANA 7 HÜSEYİN KESER EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI

ADANA 8 ERKAN KARAKAYA MİMAR

ADANA 9 ORHAN TOKLU AVUKAT

ADANA 10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ AVUKAT

ADANA 11 AHMET KORKMAZ İŞ İNSANI

ADANA 12 SERCAN POLAT AVUKAT

ADANA 13 SEYFETTİN CAN İŞ İNSANI

ADANA 14 EBRU YILMAZ UZMAN MİKROBİYOLOG

ADANA 15 ELİFE MÜFTÜOĞLU ÖĞRETMEN

ADIYAMAN 1 ABDURRAHMAN TUTDERE AVUKAT

ADIYAMAN 2 KENAN DOĞAN İŞLETME

ADIYAMAN 3 ADNAN AĞIR EKONOMİST

ADIYAMAN 4 ÖMER TURAN ÖĞRETMEN

ADIYAMAN 5 SONGÜL VARKİ YILDIRIM AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 2 FATİH AYDIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER

AFYONKARAHİSAR 3 ABİDİN YAĞCI İŞ İNSANI

AFYONKARAHİSAR 4 ALİ ARIKAN AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 5 İBRAHİM KADIOĞLU İŞ ADAMI

AFYONKARAHİSAR 6 ANIL HALİS AKAR YÜKSEK MİMAR, BÜROKRAT

AĞRI 1 İBRAHİM VAROL İŞ İNSANI

AĞRI 2 ABDURRAHMAN POLAT IŞ INSANI

AĞRI 3 ERTUĞRUL ERYILMAZ İŞ İNSANI

AĞRI 4 ZEKİYE ALTAY HEMŞİRE

AMASYA 1 REŞAT KARAGÖZ TİCARET

AMASYA 2 ARİF YILMAZ İŞ İNSANI

AMASYA 3 ZEYNEP ATEŞ EMEKLİ

ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER ECZACI

ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ

ANKARA-1 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ

ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT

ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ

ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ

ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT

ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT AVUKAT

ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI

ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ

ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT

ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI

ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI

ANKARA-2 1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU

ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT

ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST

ANKARA-2 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU

ANKARA-2 5 ORKUN KANBER SERBEST

ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI

ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI

ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI

ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

ANKARA-2 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI

ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ

ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU

ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT

ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN

ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI

ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ

ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ

ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT

ANKARA-3 8 MEMET YULA İŞLETME

ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI

ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI

ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN

ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT

ANTALYA 1 SURURİ ÇORABATIR TURİZM

ANTALYA 2 CAVİT ARI AVUKAT

ANTALYA 3 ALİYE COŞAR AVUKAT

ANTALYA 4 SERAP YAZICI ÖZBUDUN AKADEMİSYEN

ANTALYA 5 ŞERAFETTİN KILIÇ SERBEST

ANTALYA 6 MUSTAFA ERDEM MALİ MÜŞAVİR

ANTALYA 7 MURAT ÖZÇELİK DİŞ HEKİMİ

ANTALYA 8 HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR MİMAR - İŞ İNSANI

ANTALYA 9 NİLÜFER DEVECİ MÜTEAHHİT

ANTALYA 10 VAHAP TUNCER ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

ANTALYA 11 SİBEL GEZEN YÖNETİCİ

ANTALYA 12 RAMİZ ATAHAN HUKUK

ANTALYA 13 EMRAH YURTLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

ANTALYA 14 ZELİHA MİLLİ AVUKAT

ANTALYA 15 HATİCE KÜBRA TURAN AVUKAT

ANTALYA 16 MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL AVUKAT

ANTALYA 17 MEHMET GÖK EMEKLİ

ARDAHAN 1 ÖZGÜR ERDEM İNCESU EKONOMİST

ARDAHAN 2 ÖZEL ÖZEN ÖĞRETMEN

ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN AVUKAT

ARTVİN 2 OĞUZ KURDOĞLU ORMAN YÜKSEK MÜHENDISI, ÖĞRETIM ÜYESI

AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN HUKUK

AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ TURİZMCİ

AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL AVUKAT

AYDIN 4 EVRİM KARAKOZ AVUKAT

AYDIN 5 NİLÜFER ÜNÜVAR OPTİSYEN- İŞLETMECİ

AYDIN 6 GAMZE YOLCU METİN DİŞ HEKİMİ - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

AYDIN 7 ZİYA YILMAZ VETERİNER HEKİM

AYDIN 8 NEBAHAT OSKAY ÜRÜN AVUKAT

BALIKESİR 1 ENSAR AYTEKİN MALI MÜŞAVIR

BALIKESİR 2 SERKAN SARI ECZACI

BALIKESİR 3 BURAK DALGIN MAKİNA MÜHENDİSİ

BALIKESİR 4 SEVAL BOZKURT ECZACI

BALIKESİR 5 SELİM PANÇ UZ.DR.KARDİYOLOG

BALIKESİR 6 FATMA SALI KARABACAKOĞLU EĞİTİMCİ - SOSYOLOG

BALIKESİR 7 DİLEK YALÇIN İŞLETMECİ

BALIKESİR 8 GÜLİZAR YILDIZ AVUKAT

BALIKESİR 9 MUHARREM KOÇ ESNAF

BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU AVUKAT

BARTIN 2 CEYDA SARGIN AVUKAT

BATMAN 1 HÜSEYİN YAŞAR TURIZM

BATMAN 2 DİCLE ARSLAN AVUKAT

BATMAN 3 ORHAN EKMEN İŞ İNSANI

BATMAN 4 ABDULLAH POLAT KAMU YÖNETİMİ

BATMAN 5 MENDUH ATAK TEKNİKER

BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN İŞ ADAMI

BİLECİK 2 VEDAT KAZICI KAMU GÖREVLİSİ

BİNGÖL 1 SERDAR ATALAY MİMAR

BİNGÖL 2 MEHMET CANLI İŞÇİ

BİNGÖL 3 İLHAMİ GELEN ÖĞRETMEN

BOLU 1 TÜRKER ATEŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

BOLU 2 MEHMET BURAK COP AKADEMİSYEN (DOÇ.DR.)

BOLU 3 ZUHAL IŞIN EMEKLİ

BURDUR 1 İZZET AKBULUT MALİ MÜŞAVİR

BURDUR 2 HÜLYA GÜMÜŞ ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)

BURDUR 3 SÜLEYMAN ERMAN SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR

BURSA-1 1 KAYIHAN PALA TIP DOKTORU, ÖĞRETIM ÜYESI

BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU AVUKAT

BURSA-1 3 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ

BURSA-1 4 İSMET KARACA TURİZM İŞLETME

BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ

BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ İŞ İNSANI

BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE ÖĞRETMEN

BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK AÇIKHAVA REKLAM - İŞ İNSANI

BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ AVUKAT

BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM MUHTAR

BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN TIP DOKTORU

BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ

BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ İŞ İNSANI

BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ TURİZM

BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER ECZACI

BURSA-2 7 ENDER TEKE ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI

BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR MALİ MÜŞAVİR

BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU AVUKAT

BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA ZİRAAT MÜHENDİSİ

ÇANAKKALE 1 İSMET GÜNEŞHAN İŞ İNSANI

ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN MALİ MÜŞAVİR İŞ İNSANI

ÇANAKKALE 3 YEŞİM KARADAĞ EKONOMİST

ÇANAKKALE 4 TUĞBERK GÜZEL OTELCİLİK

ÇORUM 1 MEHMET TAHTASIZ İŞ İNSANI

ÇORUM 2 BEKİR ÖZSAÇMACI TEKNİSYEN

ÇORUM 3 BURÇİN SOLMAZ POLAT AVUKAT ARABULUCU

ÇORUM 4 SEYİT AHMET GÜHER TEKNİSYEN

DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA AVUKAT

DENİZLİ 2 ŞEREF ARPACI TEKSTİL

DENİZLİ 3 SEMA SİLKİN ÜN AKADEMİSYEN

DENİZLİ 4 ADİL DEMİR AVUKAT

DENİZLİ 5 SEDAT DEMİRCİ SOSYOLOG

DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN EĞİTİMCİ - İŞ İNSANI

DENİZLİ 7 AYŞE HAZER VETERİNE HEKİM

DİYARBAKIR 1 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU AVUKAT

DİYARBAKIR 2 ALİ İHSAN MERDANOĞLU YEREL YÖNETİMLER

DİYARBAKIR 3 ABDURRAHMAN ERGİN İNŞAAT HÜHENDİSİ

DİYARBAKIR 4 CEVDET NASIRANLI AVUKAT - İŞ İNSANI

DİYARBAKIR 5 İSMAİL AKYIL TEKSTİLCİ

DİYARBAKIR 6 GÖNÜL ÖZEL HEMŞİRE

DİYARBAKIR 7 LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL IŞLETMECI - SOSYAL HIZMET UZMANI

DİYARBAKIR 8 ESRA ARSLAN IŞ INSANI

DİYARBAKIR 9 MAHİR YILMAZ LOJISTIK

DİYARBAKIR 10 MEHMET ALİ ÖZMEN AVUKAT

DİYARBAKIR 11 ZEYNEP DENİZ ERK ÇALIŞMA EKONOMİSİ

DİYARBAKIR 12 ÖZLEM KAYA İŞ İNSANI

DÜZCE 1 TALİH ÖZCAN DIŞ TİCARET ŞİRKET SAHİBİ

DÜZCE 2 HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ SERBEST ÖZEL

DÜZCE 3 JALE UZUNHASAN KAMU EMEKLİSİ

EDİRNE 1 EDİZ ÜN ZİRAAT MÜHENDİSİ

EDİRNE 2 AHMET BARAN YAZGAN İŞ İNSANI - İÇ MİMAR

EDİRNE 3 UFUK KANIŞKAN AVUKAT

EDİRNE 4 AHMET ERKEN ÇİFTÇİ - YÖNETİCİ

ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL İŞ İNSANI

ELAZIĞ 2 ABDULLAH AKIN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELAZIĞ 3 AHMET YILDIZ ECZACI

ELAZIĞ 4 ALIM ÖZDEMİR AVUKAT

ELAZIĞ 5 AZAT ALINAK DOKTOR

ERZİNCAN 1 MUSTAFA SARIGÜL İŞ İNSANI

ERZİNCAN 2 UFUK AKTAŞ TIP DOKTORU

ERZURUM 1 AYHAN KOÇ DOKTOR

ERZURUM 2 MURAT OZAN SPOR BİLİMLERİ

ERZURUM 3 CELAL ZUNGULDAK AVUKAT

ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ İŞ İNSANI

ERZURUM 5 ERDİNÇ OKANLI AVUKAT

ERZURUM 6 İSLAM TEKMANLI İŞ İNSANI

ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER GAZETECI

ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ İLETİŞİM BİLİMCİ

ESKİŞEHİR 3 İBRAHİM ARSLAN EMEKLI

ESKİŞEHİR 4 ABDÜLKADİR ADAR TİCARET VE ZİRAAT

ESKİŞEHİR 5 İPEK ÇELİK ECZACI

ESKİŞEHİR 6 AYSU BAHAR GÜRLEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ (HUKUK)

GAZİANTEP 1 HASAN ÖZTÜRKMEN AVUKAT

GAZİANTEP 2 MELİH MERİÇ İNŞAAT MÜHENDİSİ

GAZİANTEP 3 ERTUĞRUL KAYA AVUKAT

GAZİANTEP 4 REİS REİSOĞLU İŞ İNSANI

GAZİANTEP 5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ AVUKAT

GAZİANTEP 6 ERDAL GEÇİT AVUKAT

GAZİANTEP 7 SELİM KARAHAN AVUKAT

GAZİANTEP 8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY HUKUK ÖĞRENCİSİ

GAZİANTEP 9 HASAN GÜR AVUKAT

GAZİANTEP 10 MEHMET İSLAM ARKEOLOĞ

GAZİANTEP 11 AHMET İDRİS İNAL İŞ ADAMI

GAZİANTEP 12 FATMA MÜGE DÜŞÜN AVUKAT

GAZİANTEP 13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK İNŞAAT MÜHENDİŞSİ

GAZİANTEP 14 VİJDAN AKTAŞ YÜKSEK MIMAR

GİRESUN 1 ELVAN IŞIK GEZMİŞ ECZACI SOSYOLOG

GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR ELEKTRİK MÜHENDİSİ

GİRESUN 3 FİKRİ BİLGE JEOFIZIK MÜHENDISI

GİRESUN 4 HAKAN ADANIR SOSYAL GİRİŞİMCİ

HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR İŞ ADAMI

HAKKARİ 2 ADNAN HATİPOĞLU EKONOMİST

HAKKARİ 3 SABIR DİRİ TİCARET

HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR YÜKSEK MAKINA MÜHENDISI

HATAY 2 NERMİN YILDIRIM KARA MALİ MÜŞAVİR

HATAY 3 SERVET MULLAOĞLU AVUKAT

HATAY 4 NECMETTİN ÇALIŞKAN İLAHİYATÇI

HATAY 5 HİKMET HATUNOĞLU ÇIFTÇI, IŞ INSANI

HATAY 6 RAHMİ VARDİ İŞ İNSANI

HATAY 7 GÖKHAN ÖZER ÇİTÇİ

HATAY 8 BEKİR ATAHAN AVUKAT

HATAY 9 CEMİYET KIŞLIOĞLU SERBEST

HATAY 10 TAMER APİŞ NAKLİYE

HATAY 11 FİLİZ HAKSÖZ AVUKAT

IĞDIR 1 YUSUF ASLAN AVUKAT

IĞDIR 2 İSMAİL SARIBOĞA TIP DOKTORU

ISPARTA 1 HİKMET YALIM HALICI EKONOMİST

ISPARTA 2 MEHMET TAMER CANTEKİN MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

ISPARTA 3 HÜSEYİN YILDIZHAN ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI

ISPARTA 4 HATİCE YILDIZ DİYETİSYEN

İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN

İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI

İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN İLAHİYATCI

İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL REKLAM PAZARLAMA

İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN SOSYAL BİLİMCİ

İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL İSLAM BİLİMLERİ

İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT İKTİSATÇI

İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ İŞLETME YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK MAKİNA MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ PSİKOLOG

İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU TIP DOKTORU

İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ AVUKAT

İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK JEOLOJİ MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU İŞLETME - ÇİFTÇİ

İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH EMEKLİ

İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN KAMU YÖNETICISI

İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ AVUKAT

İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ

İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR AVUKAT

İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)

İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM EMEKLI TARIH ÖĞRETMENI

İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU EKONOMİST, BANKACI

İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN BİOLOG

İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO EMEKLİ

İSTANBUL-1 29 NEJDET AY İŞ İNSANI

İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK EMEKLI BANKACI

İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ

İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN AVUKAT

İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU MAKINA MÜHENDISI ENDÜSTRI MÜHENDISI

İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN HUKUKÇU

İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ SANAYICI

İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN BÜYÜK ELÇİ

İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE ÖĞRETİM ÜYESİ

İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK MİMAR

İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU GAZETECİ - EKONOMİST

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA SERBEST ÖZEL

İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ MEDYA YÖNETİCİSİ

İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN AVUKAT

İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU SERBEST ÖZEL

İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS AVUKAT

İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM DİN GÖREVLİSİ

İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN

İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU- ARAŞTIRMACI- YAZAR

İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ YÜKSEL İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN TİCARET İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS YÖNETMEN, AKTIVIST

İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU

İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ IŞLETME YÖNETIMI IŞLETMECI

İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL AVUKAT

İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY İŞLETMECİ

İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER AVUKAT

İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI FİNANS UZMANI

İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ

İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ AVUKAT

İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU AVUKAT İŞ İNSANI

İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN AVUKAT

İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU DOKTOR

İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN

İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK MİLLETVEKİLİ

İSTANBUL-3 3 TÜRKAN ELÇİ AVUKAT

İSTANBUL-3 4 İLHAN KESİCİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

İSTANBUL-3 5 ZEYNEL EMRE AVUKAT

İSTANBUL-3 6 MUSTAFA YENEROĞLU AVUKAT

İSTANBUL-3 7 BÜLENT KAYA AVUKAT

İSTANBUL-3 8 DOĞAN DEMİR İŞ İNSANI

İSTANBUL-3 9 ÖZGÜR KARABAT MALİ MÜŞAVİR

İSTANBUL-3 10 MEDENİ YILMAZ TIP DOKTORU

İSTANBUL-3 11 TURAN TAŞKIN ÖZER AVUKAT

İSTANBUL-3 12 DORUK BULUT ÇİFTÇİ YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 13 OĞUZ KEMAL YAKAR SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ

İSTANBUL-3 14 TURGAY ÖZCAN MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ

İSTANBUL-3 15 FEVZİ DONAT YATIRIM UZMANI

İSTANBUL-3 16 UTKU CANER ÇAYKARA MAKİNA MÜHENDİSİ

İSTANBUL-3 17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK ZİRAATÇİ

İSTANBUL-3 18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ SANAYİCİ

İSTANBUL-3 19 RECEP KARAKOÇ İŞVEREN

İSTANBUL-3 20 BURAK YILDIRIM DIŞ TİCARET DANIŞMANI

İSTANBUL-3 21 EDA KURT AVUKAT

İSTANBUL-3 22 KAZIM ÖZEREN IŞ ADAMI

İSTANBUL-3 23 MARGARİT DİKME İŞ İNSANI - EMEKLİ

İSTANBUL-3 24 MEHTAP ALBAYRAK İNŞAAT MÜHENDİSİ

İSTANBUL-3 25 NAZLI AKYÜZ AKADEMİSYEN

İSTANBUL-3 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU AVUKAT

İSTANBUL-3 27 SİNAN KARAHAN GAZETECİ BELGESEL YÖNETMENİ

İSTANBUL-3 28 SİNEM ÖZCAN DEVLET MEMURU

İSTANBUL-3 29 SÜLEYMAN ŞAFAK SANAYİ ESNAF

İSTANBUL-3 30 CEMAL DOĞAN İNŞAAT

İSTANBUL-3 31 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK AVUKAT

İSTANBUL-3 32 TURGUT KOÇ SERBEST

İSTANBUL-3 33 SERVER GÖKMEN SERBEST MUHASEBECİ

İSTANBUL-3 34 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ AVUKAT / ARABULUCU

İSTANBUL-3 35 NEŞE KIYIK ECZACI

İSTANBUL-3 36 YAREN KARACA UZMAN PSİKOLOG

İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN GAZETECİ

İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ AVUKAT

İZMİR-1 4 MURAT BAKAN AVUKAT

İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ SANAYİCİ - İŞ İNSANI

İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI

İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK

İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY EKONOMİST - YAZAR

İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ

İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY ENDÜSTRIYEL TASARIMCI HALKLA ILI,ŞKILER

İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT İŞ İNSANI

İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ SERBEST AVUKAT

İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN AKADEMISYEN

İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU MALİ MÜŞAVİR

İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI PLANCI

İZMİR-2 4 MAHİR POLAT GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL AVUKAT

İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ MALİ MÜŞAVİR

İZMİR-2 8 HACER FOGGO GAZETECI

İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN AVUKAT ARABULUCU

İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ IŞ ADAMI - SANAYICI

İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ

İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER EMEKLİ BÜROKRAT

İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI BIYOLOG

İZMİR-2 14 BURAK KOTAN AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ GAZETESİ

KAHRAMANMARAŞ 2 İRFAN KARATUTLU TIP DOKTORU

KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET BAĞLAR ÖĞRETMEN

KAHRAMANMARAŞ 4 EJDER KAYGUSUZ KİMYAGER

KAHRAMANMARAŞ 5 NAİLE İŞLEK SERBEST

KAHRAMANMARAŞ 6 TUFAN YANAR IŞ INSANI

KAHRAMANMARAŞ 7 AZİZ CEM GÜNER ÖĞRENCI

KAHRAMANMARAŞ 8 ÇAĞATAY ATASAY POLIS

KARABÜK 1 CEVDET AKAY İŞ ADAMI YÖNETİCİ

KARABÜK 2 ABDULLAH ÇAKIR EMEKLİ ELEKTRİK TEKNİKERİ

KARABÜK 3 BAYRAM KARADAĞ AĞIR SANAYİİ İŞÇİSİ

KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER AVUKAT

KARAMAN 2 YUSUF BAŞTUĞ ÇİFTÇİ

KARAMAN 3 HASAN EHLİZ ESNAF, EMEKLİ

KARS 1 İNAN AKGÜN ALP AVUKAT

KARS 2 ONUR ULUDAŞDEMİR ELEKTRIK MÜHENDISI, SIYASET BILIMCI

KARS 3 EVREN YERDELEN MAKİNE MÜHENDİSİ

KASTAMONU 1 HASAN BALTACI HARİTA MÜHENDİSİ

KASTAMONU 2 KADİR YALÇIN TARIM

KASTAMONU 3 ZİVER KAPLAN EMEKLİ

KAYSERİ 1 AŞKIN GENÇ EKONOMİST İŞ İNSANI

KAYSERİ 2 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

KAYSERİ 3 BURHAN BAHADIR ÖZSOY SAĞLIK TURİZİMİ

KAYSERİ 4 ZÜLKÜF ARSLAN AVUKAT

KAYSERİ 5 ÜMİT ÖZER JEOLOJI MÜHENDISI

KAYSERİ 6 ÖZGEN AYDINCAK DOKTOR (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

KAYSERİ 7 ALİ ÇETİNKAYA UZMAN DOKTOR (DOÇENT)

KAYSERİ 8 ONUR SERGEN DOĞAN SİYASET BİLİMCİ

KAYSERİ 9 İBRAHİM KAAN AVUKAT

KAYSERİ 10 NİYAZİ ÜNALMIŞ AVUKAT

KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL AVUKAT

KIRIKKALE 2 ÖMER ELDEMİR MİMAR

KIRIKKALE 3 ÜMİT DUMAN VETERİNER HEKİM

KIRKLARELİ 1 VECDİ GÜNDOĞDU ESNAF

KIRKLARELİ 2 FAHRİ ÖZKAN SERBEST MESLEK

KIRKLARELİ 3 HATİCE GÜL BİNGÖL AKADEMISYEN

KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN TIP DOKTORU

KIRŞEHİR 2 ŞEREF BARAN GENÇ ECZACI

KİLİS 1 MEHMET AKİF PERKER İŞ İNSANI

KİLİS 2 HURŞİT ÇETİN GAZETECİ

KOCAELİ 1 MÜHİP KANKO TIP DOKTORU

KOCAELİ 2 HARUN ÖZGÜR YILDIZLI PEYZAJ MIMAR VE KENTSEL TASARIM

KOCAELİ 3 HASAN BİTMEZ İLAHİYATÇI

KOCAELİ 4 NAİL ÇİLER IŞ INSANI

KOCAELİ 5 SERAP ÇAKIR GAZETECİ

KOCAELİ 6 TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞVİR

KOCAELİ 7 CUMA KARAVAR İŞ İNSANI

KOCAELİ 8 CANER ARDUÇ GRAFİK TASARIM

KOCAELİ 9 MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA İKTİSAT İŞ İNSANI

KOCAELİ 10 SELMAN KÖSALI SERBEST

KOCAELİ 11 HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

KOCAELİ 12 BELKIZA İLTER SIYASETBILIMCI

KOCAELİ 13 İSMET İŞERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

KOCAELİ 14 BERNA ÇETİN AVUKAT

KONYA 1 BARIŞ BEKTAŞ AVUKAT

KONYA 2 HASAN EKİCİ MALİ MÜŞAVİR

KONYA 3 GENÇOSMAN KİLLİK AVUKAT

KONYA 4 ÖMER ÜNAL EKONOMİST

KONYA 5 HALİL ERCAN TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMEN - MAKİNA MÜHENDİSİ

KONYA 6 KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU TARIM VE HAYVANCILIK

KONYA 7 GALİP POLAT EMEKLI

KONYA 8 AYŞE ALKIM GÖKÇE HUKUK ÖĞRENCİSİ

KONYA 9 MÜRSEL AYRANCI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

KONYA 10 EZGİ BİLGE ARSLAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

KONYA 11 ŞERİFE TUNÇ EMEKLİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ

KONYA 12 MEHMET PİRZADE HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ

KONYA 13 DURSUN KAPLAN MİMAR

KONYA 14 RIDVAN ŞENYURT ECZACI

KONYA 15 TEVFİK FİKRET İVGEN AVUKAT

KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP DOKTOR

KÜTAHYA 2 AHMET SUNAR SERAMİK MÜHENDİSİ

KÜTAHYA 3 GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN IŞ INSANI

KÜTAHYA 4 HAŞİM ERTEKİN SERBEST MESLEK

KÜTAHYA 5 KEREM ERKUL VETERİNER HEKİM

MALATYA 1 VELİ AĞBABA İŞ İNSANI

MALATYA 2 ENVER KİRAZ İŞLETMECİ

MALATYA 3 BATTAL KANBAY MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

MALATYA 4 ALİ İMRAN MARASALI ULUSLARARASI TİCARET UZMANI VETERİNER

MALATYA 5 YUSUF KURŞUN ÖĞRETMEN

MALATYA 6 OKAY DEMİRHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL ECZACI

MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU İSTATİSTİKÇİ - TARIM VE SİGORTA SEKTÖRÜ

MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN SERBEST

MANİSA 4 SELMA ALİYE KAVAF TARİHÇİ

MANİSA 5 MUSA SEMİH BALABAN IŞ INSANI ÖĞRETMEN

MANİSA 6 NEŞE ZENGİN TIP DOKTORU - ÇİFTÇİ

MANİSA 7 AYSUN HELVACIOĞLU BELEDIYE PERSONELI

MANİSA 8 SEÇİL EGE DEĞERLİ AVUKAT

MANİSA 9 ŞERİF AKMEŞE ÖĞRETMEN - İŞ İNSANI

MANİSA 10 İLKSEN ÖZALPER MEDAIKLA DELEGE

MARDİN 1 MEHMET SAİT ÇELEBİ AVUKAT

MARDİN 2 ŞÜKRÜ KARABOĞA SANAY,ICI

MARDİN 3 NURETTİN KILIÇ AVUKAT

MARDİN 4 İBRAHİM TAŞDELEN İŞ ADAMI

MARDİN 5 NİLGÜN BAYRAKTAR ÖĞRETIM ÜYESI

MARDİN 6 ÖMER DURAK TURİZM

MERSİN 1 ALİ MAHİR BAŞARIR AVUKAT

MERSİN 2 GÜLCAN KIŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

MERSİN 3 MEHMET EMİN EKMEN AVUKAT

MERSİN 4 TALAT DİNÇER SERBEST

MERSİN 5 HASAN UFUK ÇAKIR TÜCCAR ÇİFTÇİ

MERSİN 6 EMRE YILMAZ TARIM GİRİŞİMCİSİ

MERSİN 7 NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN AVUKAT - ARABULUCU

MERSİN 8 LEYLA SERİN KIRIK AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ

MERSİN 9 AHMET YORGUN SOSYAL HİZMETLER UZMANI - İŞ İNSANI

MERSİN 10 MEHMET GÜLTEKİN UĞUR İŞ İNSANI

MERSİN 11 ŞERİFE ARICI YILDIZ AVUKAT

MERSİN 12 GÜVEN KOCABIYIK VETERİNER HEKİM

MERSİN 13 NESLİHAN ÇELEBİ ESNAF - ÇIFÇTI

MUĞLA 1 CUMHUR UZUN AVUKAT ARABULUCU

MUĞLA 2 GİZEM ÖZCAN AVUKAT

MUĞLA 3 SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ KAMU EMEKLİ

MUĞLA 4 SELÇUK ÖZDAĞ AKADEMİSYEN

MUĞLA 5 MEHMET DEMİR İŞ İNSANI

MUĞLA 6 FATMA GEBEŞ ÇİMEN TURIZM, YAZAR

MUĞLA 7 SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ

NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN AVUKAT

NEVŞEHİR 2 MEHMET DEĞİRMENCİ EMEKLİ

NEVŞEHİR 3 EDA DOĞAN ÖĞRETMEN

NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

NİĞDE 2 SEVGİ ÖZBEK DİŞ HEKİMİ

NİĞDE 3 OZAN SAKARYA BEYAZ YAKALI - MEPAŞ

ORDU 1 SEYİT TORUN İKTİSATÇI

ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL TIP DOKTORU

ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER

ORDU 4 CENGİZ OKUR EKONOMİST

ORDU 5 NİLGÜN YILMAZ TURİZM DANIŞMANI

ORDU 6 SABRİ SONER GÖRGÜLÜ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

OSMANİYE 1 ASU KAYA TIP DOKTORU

OSMANİYE 2 ÜNAL KÖKSAL MALI MÜŞAVIR

OSMANİYE 3 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ IŞ INSANI

OSMANİYE 4 RIZA TEKEREK AVUKAT

RİZE 1 TAHSİN OCAKLI İNŞAAT MÜHENDİSİ

RİZE 2 KÖKSAL TOPTAN SERBEST

RİZE 3 MUHAMMET YILDIZ MOBİLYA VE DEKARASYON

SAKARYA 1 AYÇA TAŞKENT EMEKLI

SAKARYA 2 ECEVİT KELEŞ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ

SAKARYA 3 KAMİL ÖZKAN S.M.M.M /BAĞIMSIZ DENETÇİ

SAKARYA 4 AZİZE ÇEROĞLU EMEKLİ

SAKARYA 5 EMEL AKÇİL İŞLETMECİ

SAKARYA 6 GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN FİNANS

SAKARYA 7 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT

SAKARYA 8 ÖZER ÖZÇINAR İŞ İNSANI ÇİFTÇİ

SAMSUN 1 MURAT ÇAN GENEL CERRAHI UZMANI

SAMSUN 2 MEHMET KARAMAN ÖĞRETMEN

SAMSUN 3 MUSTAFA YEŞİLYURT YÖNETİCİ

SAMSUN 4 NAZAN GÜNEYSU ECZACI

SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

SAMSUN 6 SUAT YILDIZ HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

SAMSUN 7 NEŞE KANGÜLEÇ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

SAMSUN 8 NİLSU İREM KOÇYİĞİT AVUKAT

SAMSUN 9 ÖZLER YILMAZ JEOLOJİ MÜHENDİSİ

SİİRT 1 UMUT DAYANAN AVUKAT

SİİRT 2 DENİZ ACAR UZMAN DOKTOR

SİİRT 3 MEHMET ZAKİR KIZILAY VERİ GİRİŞ PERSONELİ

SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ EKONOMİST MALİ DANIŞMAN

SİNOP 2 ŞEVKET TERKAN TIP DOKTORU

SİVAS 1 ULAŞ KARASU İNŞAAT MÜHENDİSİ

SİVAS 2 SERDAR İNCE MİMAR

SİVAS 3 SERVECAN KAYA AVUKAT AKEDEMISYEN

SİVAS 4 LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN İNŞAAT - İŞLETME

SİVAS 5 BAHATTİN YAVUZ AVUKAT

ŞANLIURFA 1 MAHMUT TANAL AVUKAT

ŞANLIURFA 2 MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN AVUKAT

ŞANLIURFA 3 AHMET TÜYSÜZ AVUKAT

ŞANLIURFA 4 ABDULLAH YEŞİL MALİ MÜŞAVİR

ŞANLIURFA 5 İBRAHİM DİREK İŞ İNSANI

ŞANLIURFA 6 SÜLEYMAN GÖK UZMAN HEKİM

ŞANLIURFA 7 ABDULLAH MELİK ZİRAAT MÜHENDİSİ

ŞANLIURFA 8 ABDULLAH DİREK SERBEST ÖZEL

ŞANLIURFA 9 MÜSLÜM ŞİKAK TİCARET - ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 10 BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME AVUKAT

ŞANLIURFA 11 ABDULKADİR ÇETİN SERBEST

ŞANLIURFA 12 VEHBİ VURAL EĞİTİM MÜFETTİŞİ

ŞANLIURFA 13 İSA EKİNCİ ÖĞRENCI

ŞANLIURFA 14 AZİZ BABACAN İŞ İNSANI

ŞIRNAK 1 NİZAR ÖKTEN ECZACI

ŞIRNAK 2 BOTAN CİZRELİ GAZETECİ

ŞIRNAK 3 ABDULLAH KAYA İŞ İNSANI

ŞIRNAK 4 AYŞE BİLİN HALKLA İLİŞKİLER, TANITIM

TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK EKONOMİST

TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN DR. ZİRAAT MÜHENDİSİ

TEKİRDAĞ 3 CEM AVŞAR İŞLETME

TEKİRDAĞ 4 NURTEN YONTAR EMEKLİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

TEKİRDAĞ 5 MUSTAFA ÜLKEM URUK ÖĞRENCİ

TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU TIP DOKTORU

TEKİRDAĞ 7 SEMA KIRKOYUN KİNET İŞ KADINI - YÖNETİCİ

TEKİRDAĞ 8 İSMAİL ÇELEBİ SANAYİCİ

TOKAT 1 KADİM DURMAZ ÖĞRETMEN- SERBEST TİCARET

TOKAT 2 DURAN KUM İŞ İNSANI

TOKAT 3 AYHAN KARABEKİROĞLU YÖNETİCİ MEMUR

TOKAT 4 MEHMET ALİ KOCAOĞLU MEMUR - İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

TOKAT 5 CEM ÇITAK KAMU IŞÇISI

TRABZON 1 SİBEL SUİÇMEZ AVUKAT

TRABZON 2 AHMET KAYA MAKİNE MÜHENDİSİ

TRABZON 3 MURAT ÖZÇİLİNGİR ESNAF (İŞ İNSANI)

TRABZON 4 MUSA HACIOĞLU ECZACI

TRABZON 5 İLKER AKINCI TARİHÇİ - TARİH ÖĞRETMENİ -İŞLETMECİ - ŞİŞRKET YÖNETİCİSİ

TRABZON 6 MUSTAFA ERDİ ÇAKIR EKONOMIST - DANIŞMAN

TUNCELİ 1 HÜSNİYE KARAKOYUN GAZETECİ

UŞAK 1 ALİ KARAOBA UZMAN TIP DOKTORU

UŞAK 2 İSMET AKIN İŞ İNSANI

UŞAK 3 SEVİNÇ YAZGAN ECZACI

VAN 1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU AVUKAT

VAN 2 ERCAN ÇİÇEK KAMU YÖNETİMİ

VAN 3 AZİZ ÖREK MÜHENDİS

VAN 4 MUHLİS ORHAN ÖĞRETMEN

VAN 5 MERAL AYHAN İŞLETME

VAN 6 NURTEN TAŞ SERBEST ÖZEL

VAN 7 SÜLEYMAN KUŞMAN ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

VAN 8 MEHMET KAVAL ÖĞRETMEN

YALOVA 1 TAHSİN BECAN INŞAAT MÜHENDISI

YALOVA 2 MEHMET GÜREL ŞEHİR PLANCISI

YALOVA 3 YASEMİN FAZLACA SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR- İŞ KADINI

ZONGULDAK 1 DENİZ YAVUZYILMAZ ELEKTRİK MÜHENDİSİ

ZONGULDAK 2 EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL TIP DOKTORU

ZONGULDAK 3 DOĞA ŞANLIOĞLU AVUKAT

ZONGULDAK 4 MERVE KIR AVUKAT

ZONGULDAK 5 CEMALETTİN SAĞTEKİN MADEN MÜHENDİSİ