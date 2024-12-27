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CHP MYK ve PM bugün toplanıyor! Gündemde ihraç edilen üyeler var

CHP Parti Meclisi, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda, 2024 yılının sonuna dair değerlendirmeler yapılacak ve partiden ihraç edilen üyelerin yeniden üyelik talepleri görüşülecek.

Haber Merkezi
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CHP MYK ve PM bugün toplanıyor! Gündemde ihraç edilen üyeler var
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Bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, CHP MYK ve PM toplantıları parti genel merkezinde gerçekleşecek. Saat 11.15'te başlayan MYK toplantısının ardından, saat 13.30'da PM’nin açılış konuşmasını CHP lideri Özel yapacak. Toplantının kapalı oturumunda, partiden daha önce ihraç edilen 28 eski üyenin af talepleri de değerlendirilecek.

PM af dosyalarına ilişkin kararlar gizli oyla verilecek

Af talebinde bulunanlar arasında eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş de bulunuyor. Ateş, katıldığı bir televizyon programında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2020 günü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edilmişti. CHP tüzüğüne göre PM af dosyalarına ilişkin kararlarını gizli oyla verecek. Toplantıda, Tüzük Kurultayında yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan yönetmelik değişiklikleri de ele alınacak.

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