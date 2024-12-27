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MSB duyurdu: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"

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