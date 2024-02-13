CHP'de aday gösterilmeyen 2 belediye başkanı istifa etti

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken adaylık tartışmaları da devam ediyor.

Partinin yeniden aday göstermediği Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin partisinden istifa etti.

Elçin, istifasının ardından CHP'li belediye çalışanlarını işten çıkarttığı ve mobbing uyguladığı iddiasıyla CHP İl Başkanı Orhan Atan ve partililerin tepkisini çekti.

Belediye binası önünde partililer ile toplanarak basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Orhan Atan “Artvin belediye başkanlığı için partimizin yetkili kurulları tarafından adaylığına genel merkezimizin yaptığı yoğun araştırma ve anketler neticesinde mevcut belediye başkanını uygun görülmemiş, partimiz, Artvin halkının yakından tanıdığı ve çok sevdiği Bilgehan Erdem öğretmenimizi Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı adaylığına atamıştır. Aday adaylığı süreci ve adaylık açıklamasından sonraki süreçte Demirhan Elçin'in yapmış olduğu uygunsuz açıklamalar, partililikle ve belediye başkanlığı kimliğiyle asla uyuşmamaktadır. Bu durum tüm kamuoyunun da malumudur.” diye konuştu.

Öte yandan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin geçtiğimiz aralık ayında partisi tarafından seçimlerde yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca belediye önünde bir basın açıklaması düzenlemiş ve aday adaylığı sürecini durdurduğunu açıklamıştı.

Bir istifa da Çukurova'da

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, partisi CHP'den istifa etti.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak, bu hikaye burada bitmez."

Gürsel Tekin de istifa etti

CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Eski Milletvekili Gürsel Tekin, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.