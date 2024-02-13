Bahçeli: Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak
Uzaydaki misyonunu tamamlayıp yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya "hoş geldin" diyen Bahçeli, "Artık uzaya da Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir." ifadesini kullandı. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, "Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
- Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum.
- Türkiye Cumhuriyeti, yeni yüzyılda dev gibi başını yukarı kaldırmış, uzayı da kapsamına almıştır. Artık uzaya da Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir.
- Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz.
- Ne CHP’nin, ne de silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleri ile örtüşmemektedir. Muhalefet siyasi iflas bayrağını çekmiştir.
- Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir.
- CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. CHP’nin adam olması diye bir şey asla mümkün değildir.
- CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir.
- Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır.