Bahçeli: Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum.

- Türkiye Cumhuriyeti, yeni yüzyılda dev gibi başını yukarı kaldırmış, uzayı da kapsamına almıştır. Artık uzaya da Türkçe bakmanın, Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir.

- Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz.

- Ne CHP’nin, ne de silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleri ile örtüşmemektedir. Muhalefet siyasi iflas bayrağını çekmiştir.

- Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, bumerang gibi ters dönecektir.

- CHP, milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. CHP’nin adam olması diye bir şey asla mümkün değildir.

- CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanının, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır.