CHP’de aday ön seçimi için geri sayım! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu görüşecek

CHP’de aday ön seçimi için geri sayım başladı. CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi yapılacak.

Yavaş ve İmamoğlu görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Ankara'da yapacağı toplantı öncesinde, iki başkan bir araya gelecek.

Mansur Yavaş 'Katılmayacağım' demişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de yayınlanan programa gönderdiği mesajda İBB Başkanı İmamoğlu tarafından cumartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayı düşünmediğini belirterek "Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum" demişti.

Mansur Yavaş programda şunları söyledi:

"Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar Bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında “ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim” diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca Kimsenin Yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."