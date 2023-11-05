CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye adayları belli oldu. Parti Meclisi için 380, Yüksek Divan Kurulu için 98 kişi başvurdu.

CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için başvuru süreci saat 19.00'da sona erdi. PM ve YDK seçimleri için üye adayları listelerinin kesinleşmesinin ardından oy pusulalarının matbaaya gönderilmesi kararı alındı.

Parti tüzüğü gereği bin 366 delege oy kullanabilecekken, PM için en az 47, en fazla 52 işaretleme yapılabilecek. YDK için ise en az 14, en fazla 15 işaretleme yapacak olan delegeler, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) için de 8 işaretleme yapabilecek.

Öte yandan 60 PM ve 15 YDK üyesinin seçileceği seçimler için 380 kişi PM üyeliğine, 98 kişi ise YDK üyeliğine başvuru yaptı.

Özgür Özel'in anahtar listesi

CHP Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “anahtar listesi” belli oldu.

Anahtar listede Parti Meclisi üye adayları şöyle:

“Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Hacer Taş Gültepe, Gamze Taşcıer, Bora Terzi, Vahap Tuncer, Melisa Uğraş, Ahmet Hakan Uyanık, Cumhur Uzun, Pınar Uzun Okakın, Ediz Ün, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Hüseyin Yaşar, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Sinan Adıyaman, Ertan Akbaba, Zeliha Aksaz Şahbaz, Erdal Aksünger, Erkan Aydın, Cem Aydın, Ergül Aydınlık, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Dursun Bulut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Mehmet Burak Cop, Gizem Çoşkun, Murat Çan, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkım Denizaslanı, Emin Umut Dikili, Bedirhan Berk Doğru, Burcu Düzen, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Berker Esen, Ali Haydar Fırat, Yalçın Görgöz, Altınay Görmüş, Hüseyin Can Güner, Nazan Güneysu, Aysu Bahar Gürlek, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrem, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ahmet Kaya, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Fatma Köse, Mustafa Murat Kubilay, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Sadi Özdemir, Şaziye Öztürk, Haşim Öztürk, Selin Sayek Böke, Murat Sönmez”

CHP Genel Başkanı Özel’in anahtar listesindeki Yüksek Disiplin Kurulu adayları ise şöyle:

İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür.