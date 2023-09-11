CHP’den Bakan Şimşek’e gri liste sorusu

ANKARA (EKONOMİ) CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Arpacı, daha önce "Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız” açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Gri liste utancımız ne zaman sona erecek?” diye sordu.

Türkiye’nin 1991 yılında FATF önerilerini kabul ederek teşkilata üye olduğunu hatırlatan Arpacı, “Türkiye, 2011 yılında Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği bir dönemde gri listede yer alarak sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Ancak, o dönemde hükümet tarafından gösterilen çaba ve atılan adımların ardından 2014 yılında bu listeden çıkarıldı. Bu dönemdeki çabalara liderlik eden kişi ise şu anda Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'ti. Ancak, Türkiye, 21 Kasım 2021'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle FATF tarafından yeniden gri listeye alınmıştır. Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele tedbirlerini güçlendirmek için 2022 yılında kaydettiği ilerleme, gri listeden çıkması için yeterli olmamıştır” dedi.

CHP’li Arpacı’nın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi:

“Türkiye’nin gri listeye alınmasına sebep olan yetersizlikler ve olumsuz parametreler nelerdir? Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için uygulanacak yaptırımların yol haritası nedir? Gri listeye alınan ülkelerin yabancı yatırımcı çekmekte zorlandığı bilinmektedir. Ülkemizin gri listeye alınması nedeniyle yaşadığı ekonomik kayıp belirlenmiş midir? Bununla ilgili yapılan etki analizi var mıdır? Belirlendiyse kaybın miktarı nedir? Gri liste nedeniyle yerli firmalarımızın yaşadığı (ithalat/ihracat) kayıpları olmuş mudur? Bu durumun yerli firma özelinde ülkemize yaşattığı toplam ekonomik kayıp nedir? Gri liste utancımız ne zaman sona erecektir?”