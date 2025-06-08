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Bahçeli'den Özel'e "Ferdi Zeyrek" telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve son sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Haber Merkezi
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Bahçeli'den Özel'e "Ferdi Zeyrek" telefonu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

70 dakika kalp masajı yapıldı

6 Haziran Cuma saat 23:30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Bakan Tunç: 2 kişinin ifadesi alındı

Adalet Bakanı Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır" dedi.

Bahçeli'den Özel'e "Ferdi Zeyrek" telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak, elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bahçeli, Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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