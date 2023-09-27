CHP'den destek değerlendirmesi: Tek sorun o fiyatlarda cihaz bulunamaması

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Deniz Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz" açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Cumhurbaşkanı öğrencilere fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar alımları için 5.500 TL destek vereceklerini açıkladı. Tek sorun ise o fiyatlarda cihaz bulunamaması. Yüksek kur sebebiyle telefon ve bilgisayar fiyatları almış başını gitmiş. Yüksek vergiler ve güncel kur neticesinde yurt dışında gençlerin harçlıkları ile alabildikleri cihazlar, bizim gençlerimize 50 bin 60 bin liraya satılıyor. Dört haneli tutarlara teknolojik cihaz bulmak ise imkânsız. Hal böyle iken açıklanan destek bedelleri gerçeklikten uzak ve gülünç bir durumdan ibaret. Seçim zamanı sırf iktidar olabilmek adına AKP tarafından bol keseden saçılan vaatlerin hiçbiri maalesef yerine getirilmiyor. Ne memura ne emekliye ne de gençlerimize verilen sözler tutulmuyor. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi gençlerimizde hayal kırıklığına ve ümitsizliğe yol açıyor. Bizler elbirliği ile ülkemizin gençlerine sahip çıkmalı ve onlara kaliteli bir hayat sağlamalıyız.”