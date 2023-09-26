Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Öğrencilere telefon ve bilgisayar desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir.

12'nci Kalkınma Planı ve Hükümet Programı açıklanacak

Orta Vadeli Program'ın âdeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12'nci Kalkınma Planı'nı ve Hükûmet Programı'nı yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. Hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleri ile buluşturacağız.

Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak hedefidir. Türkiye Yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu 85 milyonun ortak idealidir. Hedefimiz sürdürülebilir büyüme. Önyargılar kırıldıkça yatırımlar da artacak.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasa kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Genç Kart uygulaması başlayacak

18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.

(Üniversite öğrencilerine destek) Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız"

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

Aile ve Gençlik Bankası Meclis'e geliyor

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.

İlan sitelerine yeni düzenleme

İlan sitelerini 1 Kasım itibarıyla sahte ilanlardan mesul tutuyoruz.

"G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz"

Bu sene 18.'si G20 zirvesine iştirak ederek, ülkemizin tezlerini kararlılıkla savundum. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için ülkelerin atabileceği adımları gündeme taşıdık. G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimine karşı teyakkuz halinde olacağız. Ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir. 81 vilayet ve ilçelerinden gelen gençlerimizle Külliye salonunda yaptığımız buluşma müstesnaydı. Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonu

Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik.

İnşallah Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la kara yolu ve demir yolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz. Komşumuz İran'ın da dâhil olacağı ortak projelerle bölgemizi inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya rağmen Karabağ'daki Ermenilere karşı sergiledikleri tavır, her türlü takdirin üstündedir. Sivillere yönelik hassasiyette olağanüstü çaba sarf edilmiştir. Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz.

Türkiyesiz hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Bu denemeleri yapanlar gün sonunda Türkiye'nin desteğine talip olmak zorunda kaldı. Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder.