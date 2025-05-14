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CHP'den ihracı isteniyordu! İnan Akgün Alp hakkında karar verildi

Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Aralık 2024’te Kars İl Başkanı’na yönelik açıklamaları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Kurul, Alp’e uyarı cezası vererek parti üyeliğinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi
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CHP'den ihracı isteniyordu! İnan Akgün Alp hakkında karar verildi
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Sarıkamış İlçe Kongresi’nde Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik sözleri nedeniyle, Aralık 2024’te Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi

Sözlü ve yazılı olarak Kars İl Başkanı Uludaşdemir’den ve olaya şahit olan herkesten özür dileyen Alp’e geçen hafta Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.

Parti yetkilileri, parlamentoda CHP Grubu'nun sandalye kaybetmemesi amacıyla sürecin sulh içinde çözülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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