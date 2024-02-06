CHP'den Lütfü Savaş açıklaması: Protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, Savaş’a yönelik istifa çağrılarına “Bu hafta CHP Parti Meclisi'nin bir toplantısı olacak. Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir. “ dedi.

"Yeniden ele alıp değerlendireceğiz"

“Hatay'da aday belirleme süreci ile deprem süreci birbirine geçmiş durumda” ifadelerini kullanan Günaydın, “Burada çok büyük bir acı, hepimiz bu acıyla kavruluyoruz. Bu insani acıdan yükselenen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, KRT'den Remziye Demirkol ile Gün İzi'nin konuğu oldu.

CHP'nin görevlendirmesi ile Gaziantep'te bulunduğu ifade eden Günaydın, Hatay'da hem iktidara hem muhalefete yönelik protestolara ilişkin, "Sabah 04.17'de Gaziantep'teydik. 130'dan fazla yurttaşımıza mezar olan Polat Sitesi'ndeydik. Bize yönelik bir tek protesto olmadı, olmasının da bir anlamı yok. Çünkü depremin en başından bu yana CHP, büyükşehir belediyeleriyle beraber bölgedeydi. 'Üç gün sonra arama-kurtarma başladı. Devlet adına bir şey görmedik ama CHP buradaydı' dediler. Ben Gaziantep merkezdeydim bugün. Antep'in büyükşehir belediye başkanı merkezdeki anmada yoktu, bir tek AKP'li milletvekili yoktu. Bana ulaşan bilgi, belediyeden gelen genel sekterer ve yardımcıları protesto edilmiş ve alandan hızla uzaklaşmışlar. Dolayısıyla deprem bölgesinde siyasetçi ayırt edilmeden bir protesto vardır söylemi benim gözlemim ile uyuşmuyor" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar hakkında da değerlendirmede bulunan Günaydın şunları söyledi:

"Bence ikiye ayırmak lazım. Hatay'da protesto eden yurttaşlarımızın her bir sözlerinin başımızın üstünde yeri var. CHP, depremin başında ne yaptı burada diye Hatay'da sorun onlar 'İlk günden beri İBB'yi yanımızda gördük' diyeceklerdir. CHP'nin deprem boyunca izlediği politikaya yönelik bir protesto değil bu, CHP Parti Meclisi'nin belirlediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayına yönelik bir protesto bu. İkisini birbirinden ayırmalıyız diye düşünüyorum. Yurttaşın bu kadar kitlesek bir protestosu var ise siyaset kurumunun buna yabancı kalması düşünülemez.

"Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecektir"

Bu hafta CHP Parti Meclisi'nin bir toplantısı olacak. Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir. Teorik olarak tüm adayların 17 Şubat'a kadar yani YSK'ya aday listeleri teslim edilene kadar onları koyan makamın revize etme yetkisi vardır. Deprem bölgesinde böyle bir protesto varsa dolayısıyla bunu değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeden ne sonuç çıkar PM'nin iradesidir. Hatay'daki meselesi ciddiye alırız ve bunu PM'ye taşırız.

"İsyanın sesini duymak zorundayız"

"Hatay'da aday belirleme süreci ile deprem süreci birbirine geçmiş durumda. Burada çok büyük bir acı, hepimiz bu acıyla kavruluyoruz. Bu insani acıdan yükselenen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz"