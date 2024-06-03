CHP'den TÜİK'e enflasyon tepkisi: Rakamlar birbirini tutmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Adem, şunları kaydetti:

"Gıda fiyatlarındaki bu artış vatandaşların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkiliyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) raporuna göre, 2017-2018 döneminde kişi başı yıllık sebze tüketimi 283,1 kilogramken bu miktar 2022-2023 döneminde 261,7 kilograma düşmüş durumda. Meyve tüketiminde de benzer bir düşüş yaşanıyor. 2010 yılında nüfusun yüzde 57’si her gün en az bir kez meyve tüketirken 2022’de bu oran yüzde 36 buçuğa inmiş durumda. Bu veriler, bireylerin ve ailelerin sağlıklı bir yaşam sürmek için yapması gereken harcamaların ne kadar arttığını gözler önüne seriyor.

Market raflarında yaşanan enflasyonla TÜİK’in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor. Özellikle gıda, sebze, meyve ve tarım-hayvancılık sektörlerindeki fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. İşin özeti, hayat pahalılığı doludizgin devam ediyor. Gelir seviyesi düşük hanelerde sağlıklı beslenme imkanı ciddi şekilde azalmış durumda. Artan fiyatlar nedeniyle aileler, temel besin maddelerine bile ulaşmakta zorlanıyor. İktidarın tarım ve gıda politikalarındaki eksiklikleri gıda güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Hükümetin bu alanda acil önlemler alması ve kalıcı çözümler üretmesi gerekiyor. Aksi takdirde ülkedeki milyonlarca kişinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi tehlikeye girecek.”

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 olarak açıklamıştı.