  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Bakan'dan İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin: "Gerçekler ortaya çıkacaktır"
Takip Et

CHP'li Bakan'dan İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin: "Gerçekler ortaya çıkacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Bakan'dan İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin: "Gerçekler ortaya çıkacaktır"
Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve genel müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası İZSU Genel Müdürlüğüne giden Murat Bakan, gözaltı işleminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni gözaltı kararlarının ardından olayın içeriğini öğrenmek için CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZSU'ya geldiklerini ifade eden Bakan, bu işin sorumlularının bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Olayda İZSU'nun doğrudan sorumluluğunun olmadığını savunan Bakan, "Neticede elektrik kaçağı var ve o elektrik kaçağıyla ilgili yapılması gerekenler yapılmamış. Bir mazgaldan dolayı İZSU'nun o dönemki ve şimdiki genel müdürüne ulaşan bir silsileyi bir hukukçu olarak mümkün görmüyorum. Bunun Gdz Elektrik'in kabahatini gölgelemek için, sorumluluğu yaymak için yapılan bir davranış olduğu kanaatindeyiz. Elbette gerçekler ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi raporunun çıkması sonrası İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki elektrik faciasında gelişme: İZSU ve GDZ Elektrik müdürleri gözaltında!İzmir'deki elektrik faciasında gelişme: İZSU ve GDZ Elektrik müdürleri gözaltında!Gündem

 

Bursa'da belediye meclis üyesine silahlı saldırıBursa'da belediye meclis üyesine silahlı saldırıGündem

 

 

Gündem
Bakan Işıkhan: 2026'ya kadar ulusal düzeyde Adil Geçiş Stratejisi'ni uygulamayı planlıyoruz
Bakan Işıkhan: 2026'ya kadar ulusal düzeyde Adil Geçiş Stratejisi'ni uygulamayı planlıyoruz
MGK toplantısından terörle mücadele vurgusu
MGK toplantısından terörle mücadele vurgusu
Bursa'da belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Bursa'da belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Sabiha Gökçen'den yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi
Sabiha Gökçen'den yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi
İstanbul Suriçi’ndeki kamu binaları taşınıyor
İstanbul Suriçi’ndeki kamu binaları taşınıyor
Meclis’ten ziyaretçi kararı
Meclis’ten ziyaretçi kararı