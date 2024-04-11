CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den 'Arapça tabela' açıklaması

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geçen belediyelerden biri olan Beyoğlu Belediyesi'nin yeni başkanı İnan Güney, gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

“Arapça tabelaları kaldıracak mısınız?” sorusuna “Doğrusu ben bütün tabelalar kendi dilimizde olsun isterim” diye yanıt veren Güney, “gaddar belediye başkanı” konumuna da düşmek istemediğini de ekleyerek “Bunların hepsini tartışmaya açıp bir görüşleri duymak dinlemek isteyen birisiyim” dedi. Güney'in konuya ilişkin açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Gezi Parkı sonrası kutuplaşmanın en çok yaşandığı yerlerden biri Beyoğlu idi. Artık o kutuplaşmanın sonuna gelindi mi Beyoğlu özelinde?

Seçim sonucu çok açık ve net şekilde bu mesajı veriyor. Beyoğlu seçim sandığı bize çok şey söyledi. Ben partizanlıktan bıktım diyor, ben siyasi kutuplaşmadan bıktım diyor. Bizi bu farklılıklılarımızla kabul edin diyor. Bizi siyaseten ayrıştıran olmayın, bizim sorunlarımızı çözün diyor. Sorunlarımızı çözen bir yerel yönetim istiyoruz diyor.

Gezi Parkı betona dönüştü ağaçlandıracak mısınız?

Bende bulunduğum ortamda sürekli sorunları ortaya atarım. Tartışılsın ne düşünüyor insanlar. Ağaçlandırma ile ilgili bende ağaçlandırma taraftarı olan biriyim. Ama ağaçlandırmayalım diyende çok kişi var. O nedenle bunları önce bir tartıştırılmak lazım. Doğru yöntemi bulmak lazım. Ben yeşili severim. Betonun soğukluğundan arındırmak lazım. Tabi bu alan büyükşehirin yetki alanında. Birlikte uygun bir proje oluşturabiliriz.

Geceleri güvenlik meselesini nasıl sağlayacaksınız?

Sokak aydınlatmalarında ciddi sorunlar. Aydınlık sokaklar güvenli sokaklar demek. Aydınlık sokaklarda gençler ve kadınlar güvenli şekilde dolaşabilirler. Önce yapmamız gereken sokak aydınlatmalarını komple elden geçirmek. Sokak aydınlatmalarını sağlayabilmek. 110 tane parkımız var. Bu parkların çoğunu vatandaşlar kullanamıyoruz diyor. Çünkü o bölgelerde değişik gruplar. Dolayısıyla o konuda belediyemizden güvenlik personeli ve emniyetmizle ortaklaşıp kamera desteği konusunda birlikte çalışmak. Emniyetmiz ile ortak kamera olmayan parklara mobesa kameraları ile bu parklarında güvenliğini sağlayacağımız bir projemiz var.

İsminiz İnan. Anlıyorum ki solcu bir aileden geliyorsunuz. Hani 14 Mayıs öncesi tartışılan sağ seçmen solcuya oy veriyor mu?

Bizim partimizde yıllarca şöyle düşündü. Sağdan birinin getirelim, sağ oylar oluk oluk aksın. Aksine gördük ki sağdan geldiğine oyların akmadığın gördük. Sağdan gelenlerin işi bittiğinde partiden ayrıldığını gördük. Yıllarca benim üzüldüğüm bizim partimiz kendi öz evlatlarına fırsat vermedi. Şans vermedi. Yıllarca kendini partisine adamış gençler fırsat vermedi. Mantık şöyleydi; bizim çocuk bizim taban oy verir, diğerlerinden oy almamız lazım. Onlarda vermedi. Siyasette böyle kolaycılık olmaz. Öyle olsaydı sağdan getirdiğimiz herkes oy alırdı. İktidardan düşmezdik. Bu dönem sağ olsun genel başkanımız Özgür Özel, yine büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu, İnan Güney'in Beyoğlu'nun Dervişi olduğunu biliyor. Benim ömrüm Beyoğlu'nda geçti. Arayanlar tırnaklarınla geldin diyor. Başka bir hedef koymadım. Dolayısıyla partide bizim gibi insanlar var. Yeterki fırsat verilsin.

Personel değişecek mi?

Ben personelimle bir iftarda buluştum. Personelimden şunu istedim. Benim için siyasi parti görüşü farketmiyor. Ben adaylık döneminde partimin rozetini çıkardım. Türk bayrağını taktım. Dolayısıyla benim bütün partilere kapım açık. Herkese eşit hizmet edeceğim. Ben Cihangir'e de , Hacı Ahmet'de, Kasımpaşa'ya eşit hizmet edeceğim.

Belediye borçlu mu?

İlk tabloya bakılırsa borçlu bir belediye.Kaba taslak gördüğüm tabloya göre borçlu bir belediye. Belediye bütçesini vatandaşla paylaşacağım. Vatandaş bilsin İnan Güney ne aldı diye. Ayrıca bize kalan gayrimenkul listesini de paylaşacağız.5 yıl sonra hesap verebilir olacağız.

Yabancı tabelaları kaldıracak mısnız?

Ben bütün tabelalar kendi dilimizde olsun isterim. Ama şu duruma da düşmek istemiyorum. Gaddar belediye başkanı. O yüzden ben bunların hepsini tartışmaya açıp görüşleri duymak ve dinlemek isteyen birisiyim. Tatlıcı, Nargileci herkes ruhsat istiyor. Daha ne kadar ruhsat verilecek. O yüzden her şeyin bir nedeni olduğunu vatandaş bilecek.

Beyoğlu'nun gençlerin desteği ile kazandık. Seçim döneminde kapsını çaldığımız bir baba bizim gençlere şunu söyledi."Biz Rizeliyiz AK Parti'ye oy veriyoruz. Arkadan kızı seslenip hayır hayır ben İnan Abi'ye oy veriyorum dedi. Yani gençlik bize sahip çıktı.Gençlerin dolu dolu yaşayacağı bir Beyoğlu olacak.

Beyoğlu'nun kimliksiz bir hale geldi dediniz. Nasıl kimliğini kazanacak?

Beyoğlu'nun Kent Tamir Projesi olacak. Burada yapacağımız mülk sahiplerini bulup tamirat ve tadilatını yapalım. Güvenlik sorunu haline gelmiş yerlere her türlü yardımda bulunacağız. Bu konuda girişim bulunmayan mülk sahiplerine gelin biz burayı kullanalım, kreşler açacağız, kadın dayanışma merkezleri açacağız. Beyoğlu Kent Tamri Projesi bu anlamda güvenlik sorunu ve kamusal alana açmak anlamında kıymeti.