Ömer Fethi Gürer'den EYT çağrısı: Kademeli bir emeklilik süreci oluşturulmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeden yararlanamayanların mağdur olduğunu söyledi.

Bu konuda kademeli bir emeklilik süreci oluşturulması gerektiğini ifade eden Gürer, sürecin her boyutu ile ele alınması için bir Meclis araştırması açılmasını istedi.

Gürer, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1999 yılı öncesine göre yaş skalası aşağı çekilmediği için EYT’liler, işe başlama şartlarına göre emekli olamadılar. Kredi çekip doğum ya da askerlik borçlanması ile primlerini tamamlayanlar, yasa sonrası emekli olamamakla kalmadı, bankalara borçlanarak icralık hale geldiler. Bu mesele, yetersiz çıkarılan yasa ve borçları sebebiyle çaresizlik içinde kıvranan vatandaşların umutsuzluğa sürüklenmesine neden olmuştur."

Gürer, hükümetin görev ve sorumluluğunun, çalışma hayatının sürekliliğini, barışını ve huzurunu sağlamak olduğunu belirterek ekonominin omurgası sayılan işçilerin mağduriyetlerinin üzerine mağduriyet ekleyen yanlış uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.