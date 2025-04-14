CHP'li Suiçmez'den MEB'e tepki! Proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliğine tepkiler büyüyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, okullar arasında proje ve normal okul ayrımından vazgeçilmesi, atama ve görevlendirme süreçlerinin tek bir yönetmelik altında sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklandığını anımsattı.

"Şeffaflık ve liyakat gözetilmeden atama yapıldı"

Türkiye'de 2 bin 153 okulda yaklaşık 80 bin öğretmen ve 5 binden fazla yöneticinin görev yaptığını ve 500 bine yakın öğretmenin bu okullara atanabilmek için gerekli şartları taşıdığını iddia eden Suiçmez, "Proje okullarında öğretmen atamaları, ne yazık ki liyakat ve objektif kriterlerden tamamen uzaklaştırılmış, doğrudan Milli Eğitim Bakanı'nın onayına bağlanmış durumda. 20 binden fazla öğretmen hiçbir gerekçe gösterilmeden, siyasi ve idari torpil mekanizması kullanılarak, şeffaflık ve liyakat gözetilmeden atanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Proje okulu, normal okul ayrımından vazgeçilmeli"

Ülkenin dört bir yanındaki öğrencilerin meşru haklarını kullanarak atamalara karşı seslerini yükselttiğini ifade eden Suiçmez, okullar arasında proje okulu, normal okul ayrımından vazgeçilmesi; atama ve görevlendirme süreçlerinin tek bir yönetmelik altında sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini iddia etti.